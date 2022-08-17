鳳凰搶攻國旅再出招 推出到和平島當島主

鳳凰（5706）搶攻國旅商機再出招，目前國旅占營收比重達7成，吸引消費者目光，和平島公園今年首度推出24小時小島探索企劃「島晝會」，打造一場從白天到黑夜的同樂會。

鳳凰第2季還是受到國內疫情升溫影響，國旅需求急降波及，第2季出現虧損，稅後虧損4285萬元，每股稅後虧損0.64元；拖累上半年出現虧損，稅後虧損3902萬元，每股虧損0.59元。

和平島公園今年首度推出24小時小島探索企劃「島晝會」，打造一場從白天到黑夜的同樂會，由專屬管家帶領遊客，在島上浪漫看夕陽、賞月、夜遊、觀星派對，前往全球最美日出觀賞點「阿拉寶灣」，沉浸在史詩般的日出場景中，不但以重金打造了十間獨立舒適的露營車廂提供休息、還能享受無邊際海水泳池，大啖滿載基隆好味道的美食。

鳳凰旅遊特別包下了熱門時段的兩個梯次，規劃了「全球最美日出觀賞點~探索和平島不斷電2天」，9/10(六)中秋節連假、以及9/17(六)限定兩團，每個出發日只有一團遊客登島，整個島上將只有鳳凰的客人，你將遠離人群、看海聽浪、獨佔大自然美景，和平島公園的十個露營車廂，鳳凰也全部包下來，等於包場玩翻天，可說是後疫情時代最棒、最嗨、而且最安心的玩法。

特別值得一提的是，和平島公園內的阿拉寶灣，是享譽國際的「全球最美日出」所在地，這裡每年僅開放四個月，並且必需事先預約申請，最知名的豆腐岩，日出時金黃的陽光灑落在一格格塊狀的豆腐岩上，美的夢幻離奇，參加鳳凰包島的旅客，就能前往這祕境中的祕境，一睹神祕唯美的畫面。

島晝會並與在地知名餐飲品牌合作，像是天聖525酒食館、叁坪Sanpi、食考房創意料理、Wind像風一樣、樂多吐司、晧克健身早午餐，都是這次企劃的美食供餐團隊，晚餐、宵夜、早餐…美味一波接一波。