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算不算凶宅？艾成7樓墜落捷運出口亡 專家教你這樣判斷

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艾成7樓墜落捷運出口亡 專家：凶宅這樣認定

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
艾成墜樓在附近的便利超商，當場死亡。記者林昭彰／攝影
艾成墜樓在附近的便利超商，當場死亡。記者林昭彰／攝影

藝人艾成今天在蘆洲捷運站共構大樓從7樓住處墜樓身亡，住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，依照內政部函釋，行為人在房屋「專有部分」有求死行為而致死，就算凶宅，因此就官方觀點，7樓會被認定凶宅。

她表示，房子成為凶宅，房價一定會受影響，但會折損多少不一定，一般是市價7折上下，有些也會到6折。如果是租客自殺，發生他殺之求償，房東可向繼承人請求賠償，可是實務上許多繼承人財力不佳，請求賠償難度頗高。

根據媒體報導，艾成昨天晚上在住處情緒不穩，妻子王瞳及友人一再勸慰，今天王瞳外出工作，特別聯繫教會教友到蘆洲住處陪伴艾成，未料艾成突然起身，往臥房陽台跑去，教友驚見上前查看，但艾成已消失在教友眼前。

徐佳馨表示，對於凶宅，民間與官方各有見解，民間也有不同看法。過去有不少人認為以陳屍處為準，如果住處發生非自然死亡陳屍，自然是凶宅，但若墜樓，則要看墜落處，如墜落到樓下住宅陽台、露台，後院，那該戶才是凶宅。

不過按照內政部分別在92年、97年與108年的函釋，凶宅為賣方產權持有期間、在專有部分有求死行為致死，以及發生非自然死亡陳屍，換言之，以墜樓為例，除了墜樓當戶為凶宅，如墜落處為他戶專有部分，包括陽台、露台、後院，兩戶都為凶宅，若墜落在一樓中庭等共有部分，則只有墜樓當戶為凶宅。

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凶宅 王瞳 內政部

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