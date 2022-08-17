入住北市門檻高 每兩間交易就有一間是小宅

永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計，台北市25坪以下的小宅交易占比，自2018年起已連續5年超過5成，每兩間房屋交易就有一間是小宅，「小宅化」趨勢明顯。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說，人口、家戶結構的改變，讓民眾對於住房選擇也出現變化，加上台北市房價高漲，受限於購屋預算考量，不少購屋族直接以總價作為購屋標準，讓低總、低自備的小宅成為市場最吸睛的產品。

永慶觀察台北市近十年住宅交易案件，2013年住宅買賣交易共24658件，其中25坪以下的小宅占比為33.9%，自2018年起小宅交易占比已連續5年都在5成以上的水準，2022年第一季更是創下新高，小宅占比高達52.3%，顯示台北市的小坪數住宅已成為市場主流。

陳金萍指出，等於在台北市每二間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅，探究其原因，主要因台北市房價高昂，台北市房價所得比高達16.22倍，也就是說要16.22年不吃不喝才能買得起台北市的房子，想進駐北市又維持一定生活品質的狀況下，小宅具備低總、低自備的優勢，購屋負擔相對輕鬆，自然讓小宅受到購屋族青睞。熱門交易行政區有中山區、萬華區等。