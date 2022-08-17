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豪宅高低樓層價差大 「西華富邦」差154萬元最多

經濟日報／ 記者朱曼寧／台北即時報導
資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋

據台灣房屋集團趨勢中心統計今年上半年北市前三高摩天豪宅交易，「西華富邦」有4筆交易，今年目前最高單價為38樓的233萬元；「華固天鑄」有1筆交易，今年最高單價為6樓的142.7萬元；「和平大苑」則有4筆交易，最高單價是27樓的173.3萬元。

若以高低樓層價差來看，以西華富邦最高單價和最低單價一坪最多差157萬元最多，以小坪數來計，一戶就可差到近兩億元；和平大苑和華固天鑄則分別最多差105萬元和97萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，西華富邦是台北最高豪宅大樓，樓高42層，高樓層具水岸景觀，加上五星級飯店物管，讓許多家族企業型買家指名選購，而且其中不乏多戶持有。

至於和平大苑和華固天鑄皆38層，這些台北市指標性高樓豪宅，高樓層戶的景觀視野佳，瞭望台北市景觀，頗有居高臨下，坐擁整個城市的優越感，且高樓層隱密性高，因此頗吸引高資產族收購集郵，不過也因此高低樓層價差大。

第一建經研究中心副理張菱育指出，大坪數豪宅要繳交房屋稅、地價稅、管理費等的金額都相當高，若高端資產族以私法人名義購入，可將支出列為公司費用，進一步達到節稅效果，不過內政部研擬規定未來私法人除非購買員工住宅、長期出租、危老都更等必要性需求之外，購屋前必須先向內政部取得許可，而且5年內不得轉售，未來若此政策上路，以私法人名義購入不動產的案例，將會明顯降低。

資料來源／台灣房屋
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豪宅 華固

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