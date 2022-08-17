豪宅高低樓層價差大 「西華富邦」差154萬元最多

據台灣房屋集團趨勢中心統計今年上半年北市前三高摩天豪宅交易，「西華富邦」有4筆交易，今年目前最高單價為38樓的233萬元；「華固天鑄」有1筆交易，今年最高單價為6樓的142.7萬元；「和平大苑」則有4筆交易，最高單價是27樓的173.3萬元。

若以高低樓層價差來看，以西華富邦最高單價和最低單價一坪最多差157萬元最多，以小坪數來計，一戶就可差到近兩億元；和平大苑和華固天鑄則分別最多差105萬元和97萬元。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐指出，西華富邦是台北最高豪宅大樓，樓高42層，高樓層具水岸景觀，加上五星級飯店物管，讓許多家族企業型買家指名選購，而且其中不乏多戶持有。

至於和平大苑和華固天鑄皆38層，這些台北市指標性高樓豪宅，高樓層戶的景觀視野佳，瞭望台北市景觀，頗有居高臨下，坐擁整個城市的優越感，且高樓層隱密性高，因此頗吸引高資產族收購集郵，不過也因此高低樓層價差大。