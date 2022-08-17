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計畫產值近1億元 竹市110年度地方型SBIR今成果發表

聯合報／ 記者張裕珍／新竹即時報導
110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會今天登場。圖／市府提供
110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會今天登場。圖／市府提供

新竹市政府透過地方型SBIR計畫補助在地中小企業投入研發，今天在演藝廳舉辦「110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會」。市府產發處指出，今年度獲補助廠家29家，統計計畫結案創造9600萬元產值，提升產業競爭力。

產發處處長許智堡說，110年度新竹市地方型SBIR計畫獲補助廠商共有29家，至計畫結案創造超過9,600萬元產值，引導促成生產及商業化投資逾3800萬元，促進廠商投入研發經費逾1700萬元，並創造34個就業機會，亦即市府投入1元補助誘發4元產出。

今年度獲補助業者共29家，市府產發處指出，如智佳電子股份有限公司開發通用性無線車用腳踏墊發光裝置，以RF技術控制協定，使兩個模組達到快速回饋效果，並優化演算法達到低功耗待機，利用計時功能自動關閉LED，運用於多款車型腳踏墊。

此外，玲瓏窯玻璃工藝有限公司以低碳環保概念改造玻璃製程環境，開發新一代窯爐，使瓦斯在4至6秒內完全燃燒、提升到1500度C，減少廢氣產生同時降低汙染，並推廣產業體驗，充分介紹新竹在地玻璃產業之人文理念。

產發處表示，自計畫開辦以來，政府已投入逾2億元，至今協助超過270家在地中小企業投入創新研發，希望藉由新竹市地方型SBIR計畫推動，提供轄內業者源源不絕研發能量，，透過政府資源為在地創造更大創新能量，也讓創新研發種子埋入竹市各項產業。

市府也於2020年7月起成立香山工業區服務中心，以產業服務精神，秉持「攜手產業，全力轉型」的宗旨，有效鏈結政府資源，透過單一窗口協助企業解決在研發、創新、設計、行銷等問題，朝向產業升級的目標邁進。

110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會今天登場，智佳電子展示成果。圖／市府提供
110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會今天登場，智佳電子展示成果。圖／市府提供
110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會今天登場，玲瓏窯成果展示展示成果。圖／市府提供
110年度新竹市地方產業創新研發推動計畫（地方型SBIR）成果發表會今天登場，玲瓏窯成果展示展示成果。圖／市府提供

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