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用戶聲音互動數年成長307% 匿名不露臉最高月入六位數

經濟日報／ 記者孫靖媛／即時報導
Goodnight Girls成員，左起為網紅肝連妹、模特兒黃韻霏、甜心Q匠、広瀬優羽里、星野優。圖／Goodnight提供
Goodnight Girls成員，左起為網紅肝連妹、模特兒黃韻霏、甜心Q匠、広瀬優羽里、星野優。圖／Goodnight提供

根據聲音社交平台Goodnight數據統計，2021年全年度下載數較2020年成長1.65倍，顯示「聲音」成為疫情下人與人連結與撫慰的互動媒介；用戶加入第一天的與其他用戶的互動交談數從2020年的 3.8 人成長至2021年的 15.47 人，成長307%，顯示用戶使用聲音的行為從過去的「配對」變成「交朋友」；去年推出的語音互動功能，每日都有超過1000間互動直播間開播；而由於陸續推出多元的聲音互動功能，用戶活躍時間也從2020年的晚間8點到12點，延長到從晚間8點到凌晨3點都是熱門時段！

Goodnight是SoundOn聲浪集團旗下以聲音為主題的社交平台，主打「有聲音才有感覺」，目前全球已有千萬以上用戶，紅遍日韓、東南亞、香港和美國，也出現用聲音相互陪伴入睡的「掛睡」現象、ASMR的聲音互動等，甚至有用戶把Goodnight當成音樂電台，展現好歌喉！

Goodnight 第一屆「Goodnight Girls」（晚安女孩）票選，經過半個月激烈競爭，終於選出五位「Goodnight Girls」，成為Goodnight的官方聲優團體，從聲音幕後走到螢幕前，在8月每週六晚上9點透過線上語音與網友互動！有「台版三上悠亞」之稱的肝連妹，JFK百大女郎星野優、模特兒黃韻霏Anita、有89萬粉絲的甜心Q匠、混血G奶小模「広瀬優羽里」兔兔。

Goodnight平台有完整的「聲音」變現機制，許多用戶透過擔任語音主播或語音聊天，匿名、不需露臉就可賺取超過一般月薪的外快。熱門的語音女主播B，以甜美的聲音、與粉絲親切貼心的互動，開播一年半累積數千位活躍粉絲，月收入最高可達六位數。

靈魂歌姬阿沁是馬來西亞來台的學生，憑著一副天生好歌喉在Goodnight開播分享歌聲後，結交了更多音樂同好也累積更多粉絲，順利舉辦了實體的音樂會，並獲得餐廳邀約擔任駐唱歌手，走上演藝之路！

有34E好身材的「肝連妹」，日前搭捷運去Goodnight參加直播時因性感穿著被爆廢公社網友瘋狂討論，聲音甜美性感的她說：「我喜愛唱歌也喜愛聊天，超期待能在Goodnight平台與網友以聲相會！」；擁有G級身材的星野優，將用超甜的棉花糖聲音的陪網友度過週末長夜；擁有8頭身好身材的黃韻霏Anita，個性活潑大方，將在線上與網友尬聊談心！上 Goodnight https://goodnight.io/ 就可支持喜愛的好聲音。

主播 馬來西亞

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