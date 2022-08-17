餐旅大缺工 北市府辦徵才提供765個工作機會

台北市就業服務處『餐飲旅宿業』訂8月19日下午1至4時，於台北市政府一樓中庭（台北市信義區市府路1號），舉辦「餐飲旅宿業」徵才活動。此次邀請19家廠商、提供765個工作機會，月薪最高6萬，平均薪資為33,927元。

北市勞動局長陳信瑜表示，據勞動部統計，近期減班休息人數已大幅減少，中大型餐飲業者感受人流回籠更為明顯，這現象歸因於暑假效應、疫情再趨緩、邊境可期待的逐步解封和近期國旅補助及國旅展加碼效益。本次主打餐飲及住宿業，參與廠商多為業界知名5星級飯店及酒店，所提供職缺除第一線服務的內外場、櫃台接待外，計有三大亮點：首先是鮮少釋出的幕僚缺及主管職務更多元，達29%；其次高薪群40K以上工作機會多，有140名，佔18%；就連最基層的房務員一職，夜班高薪也可達38K。

陳信瑜指出，前陣子有5星級飯店疾呼遇上史無前的缺工潮，特別是房務人員極缺，從而也對這高勞力密集工作內容做重新拆解，大大降低房務人員負擔，使工作單純化，呈現5星飯店最細緻的房務服務，業者表示工時彈性，歡迎需要兼顧家庭的求職者可以踴躍應徵。本次職缺數前三名企業，依序為爭鮮85個、晶華國際酒店76個、豆府集團60個。高薪族群平均自42K起跳，歡迎對餐飲住宿業各領域有興趣的求職朋友一起加入工作團隊。

旅宿業部分，職缺薪資達40K以上的有國正實業(歐華酒店)餐飲經理高薪60K、北投麗禧溫泉酒店客務大夜主任50K起薪、客務大夜禮賓44K起薪、冷盤廚師高薪55K，有田世紀(Aloft)客務值班經理、客務部主任(大夜)都是可面議薪資，值得一提的是晶華食藝文解說員，同樣是外場服務工作，但以歷史典故為客人做菜色解說及推薦，尋找對歷史及說故事有熱忱及結合餐飲及文化有興趣的求職民眾，無經驗可培訓，又麗禧行銷企畫副理一職特為吸睛，高薪達52K歡迎具有外語會話能力、飯店行銷經驗1年以上相關經驗，如具新聞、公關相關科系碩士學歷的求職朋友每月更有專業加給。

餐飲業早已在年前超前反應勞動條件，大幅拉高薪資調幅，更豐富自身福利來吸引求職朋友的青睞，如免費制服、安全鞋補助、員工餐免費(或補助)，關係企業員工優惠等及門店訓練、海外研修、專業技能進修等等在職進修，此次徵才的廠商中，儲備幹部共釋出93個工作機會數，平均高薪近38K。爭鮮公司此回特別釋出受求職者歡迎的內勤職缺，如採購行政、產品企劃、設計企劃、裝修設計等，薪資35K-40K或40K以上，雄獅旅遊集團旗下共樂遊也釋出內、外場經/副理之職缺，高薪52K，基層服務員也有38K。此外，王品、捷立、欣葉、鑫鼎王都另有「無經驗可」之職缺。

本次徵才活動參加廠商有晶華國際酒店、維春商業開發大直分公司(洲際酒店集團/英迪格)、有田世紀(萬豪集團/Aloft)、國正實業(歐華酒店)、時代國際飯店(台北W飯店)、寒舍國際酒店、北投麗禧溫泉酒店、仙妮蕾德餐旅管理(ILLUME茹曦酒店)、昇恒昌(金湖飯店及澎澄飯店)、捷福旅館管理顧問(JR東日本大飯店/台北)、王品餐飲、爭鮮、捷利國際餐飲、欣葉國際餐飲(欣葉日本料理)、鑫鼎王餐飲、豆府、安心食品(摩斯漢堡)、三商餐飲、共樂遊。

民眾可掌握此難得與廠商直接面對面溝通的機會，一方面除可讓廠商更了解自己人格的特質外，也可透過現場徵才機會，更深入了解想要應徵職缺之工作性質與薪資、福利及待遇，成功找到理想的工作。

就服處指出，本次參與廠商財務結構穩健，非但不受疫情風暴打擊，且積極提供優質就業機會，目前皆無勞資爭議以及無薪假狀況，本活動也提供臨時托育服務；另外現場還有行政院原住民族委員會服務攤位，協助原住民朋友面試求職，及台北市職能發展學院提供職訓相關諮詢，歡迎多加利用。

為提高廠商僱用率，鼓勵民眾穩定就業，疫情期間推出的「安穩僱用計畫2.0」計畫實施期間已延長至2023年6月30日，民眾請把握參加徵才活動，爭取與廠商直接面試機會；僱用加保後如持續穩定就業，勞雇雙方皆能獲得補助獎勵，相關內容詳見「台灣就業通」網站。