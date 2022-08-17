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基隆聯合稽查鎖定預售屋 部分建案交通廣告不符現況

聯合報／ 記者游明煌／基隆即時報導
市府地政處會同消保管、建管、稅捐等單位聯合稽查，鎖定預售屋銷售建案清查。圖／基隆市政府提供
市府地政處會同消保管、建管、稅捐等單位聯合稽查，鎖定預售屋銷售建案清查。圖／基隆市政府提供

基隆市近來增加不少新建案興建，市府地政處會同消保管、建管、稅捐等單位聯合稽查，鎖定預售屋銷售建案清查，發現有部分業者的廣告，描述交通狀況、時間或空間距離與事實不符，已要求改善，如仍未改善被認定廣告不實，可依違反公平交易法移送裁處。

基隆市預售屋銷售建案聯合稽查由地政處副處長沈志欽率隊，昨會同北區國稅局信義稽徵所、基隆市政府消保官辦公室、都市發展處使用管理科及建築管理科人員，查核6個項目，為消費者把關，促進預售屋交易資訊透明化及減少交易糾紛。

此次聯合稽查查核重點包括「建造執照取得情形」、「預售屋銷售備查及預約單（紅單）使用情形」、「廣告內容刊登及資訊」、「預售屋買賣契約書是否符合預售屋買賣定型化契約應記載及不得記載事項」、「代銷業是否符合法定經營要件及業務責任規範」、「樣品屋/銷售中心合法使用情形」等。

聯合稽查結果發現業者有「廣告對交通狀況、時間或空間距離之表示與事實不符」、「許可文件、同業公會會員證書、經紀人證書（影本）未揭示於營業處所明顯之處」及「銷售中心未經核准使用」等缺失，後續將請業者改正並依規定裁處。

地權登記科指出，有業者在廣告中宣傳建案距離到台北及車站等地點描述與事實不符，恐會造成消費者誤解，甚至因下訂購屋，易引發消費糾紛，如果認定廣告不實，可依違反公平交易法移送裁處，違反第21條規定可處5萬以上，2500萬元以下罰款。

廣告不實 預售屋 建案

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