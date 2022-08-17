momo中秋烤盤熱搜飆近10萬筆 目標業績增二成

中秋節即將到來，烤肉氛圍逐漸升溫，富邦媒（8454）旗下momo購物網表示，「中秋烤盤」躍升近期熱搜關鍵字，自8月至今搜尋量狂飆近10萬次，其中美觀兼具機能性的「電烤盤」為近年備受矚目的小家電，又以一機多功能、室內無煙款買氣最旺，而「不帶電烤盤」亦是經典熱賣常勝軍。看好檔期需求，momo購物網也推出《兔給樂慶團圓》活動，超過250款知名電烤盤優惠3折起，預估帶動中秋烤盤銷售年增達20%。

許多肉食控熱愛在家DIY「夯肉」，momo據站上銷售觀察，支援煎、煮、炒、炸、烤等多功能料理及烤盤配件多樣化的電烤盤最受消費者青睞，佔電烤盤類銷售佔比約四成。人氣推薦如外型時髦精巧的「日本BRUNO」多功能電烤盤，附有「平板料理」及「章魚燒」兩款不沾烤盤；「ZOJIRUSHI象印」分離式雙烤盤鐵板燒烤組也相當受歡迎。另有一機兩役的「recolte 麗克特」2Way Grill Amet 雙面煎烤盤，熱壓、平煎兩種烹飪風格隨心切換。

為營造居家生活品味並提升烤肉品質，可有效降低油煙量的「無煙電烤盤」亦是消費者選購焦點。熱銷夯品如「日本TOFFY」Classic無煙電烤盤，側面採用遠紅外線加熱器設計，避免油脂水分直接接觸機台而產生煙霧，加上加溫效率優異，有助料理更省時；新品「one-meter」多功能兩用無煙電烤盤，主打具有水蒸油切盤，亦有獨家烤網與煎盤。

而便攜好收納的「不帶電」烤盤則為熱賣常勝軍，像是momo獨家新品「happy cook」分隔不沾烤盤42cm，符合戶外裝備控追求隨身攜帶的需求，分隔式設計更可同時料理不同食材，單月熱銷破千組；「新錸家居」韓式麥飯石電磁爐方形燒烤盤，是月銷超過2500件的燒烤好幫手；法國鍋具界夢幻逸品「Le Creuset」單柄方烤盤26cm，琺瑯鑄鐵聚熱保溫效果極佳，亦可進烤箱讓料理更加靈活。