市區太貴了 北市小宅交易熱區大移轉、這裡最便宜

台北住宅小宅化愈來愈明顯，永慶房產集團統計內政部不動產資訊平台資料指出，台北市25坪以下的小宅交易占比，自2018年起已連續五年超過五成，今年第一季更創新高，來到52.3%，等於每二間房屋交易，就有一間是25坪以內小宅。

值得注意的是，以往小宅交易以市區居多，但永慶房屋根據實價資料，統計北市小宅熱門交易行政區前五名，分別為中山、萬華、北投、士林、文山區，除了中山區，其他四個都在蛋白區。

永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，台北市是台灣政經中心，房價也是全台之最，薪資漲幅追不上房價漲幅的時代，購屋人手中資金有限，想買進台北市難度越來越高，因此轉向購入低總、低自備的小坪數住宅，讓小宅成為近年最熱門交易產品。

至於五大小宅熱門交易行政區，蛋白區就囊括4席，顯示在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的1到2房小宅，最受青睞。

根據永慶房屋統計，北市五大小宅熱門交易行政區，第一名為中山區416件，平均總價為1049萬元，單價70.5萬元。

陳金萍表示，中山區是台北市生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，一直是台北房市交易的前段班，加上捷運路網密度高，公車班次密集，四通八達，吸引不少單身、首購族群進駐，而低總價、低單價以及生活機能佳的小宅產品就成為購屋首選。

其次為萬華區194件，平均總價832萬元，平均單價53萬元。陳金萍說，萬華區是台北市最早開發的區域，生活機能相當完備，房價相較於其他行政區親民，對於預算有限的首購族、小資族、年輕夫妻而言，小宅平均總價不到千萬，是進駐台北市購屋的入門款。

觀察萬華區小宅交易，主要集中於南萬華的青年公園周邊以及捷運西門站一帶，受惠於萬大路、西門商圈機能，食衣住行一應俱全，加上捷運萬大線題材，讓周邊小宅深受矚目，吸引首購自住、置產投資買盤駐足。