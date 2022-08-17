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紡織大王3億加購西華富邦 專家曝想法

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
西華富邦。記者游智文／攝影
西華富邦。記者游智文／攝影

最新實價揭露，北市大直豪宅「西華富邦」34樓戶，於7月成交總價3.23億元、每坪216萬元，買家為橋外資「虹光大江」，其負責人為印尼紡織大王宋良浩家族第三代接班人宋大江，資料顯示，宋家已持有17樓、24樓等多戶。

台灣房屋趨勢中心執行長張旭嵐分析，西華富邦是台北最高豪宅大樓，樓高42層，高樓層具水岸景觀，加上五星級飯店物管，讓許多家族企業型買家指名選購，而且其中不乏多戶持有。

她表示，雖然國際經濟房市政策充滿變化性，但對高資產族而言，這些外在因素僅作參考，不動產購置主要還是依照自身需求為優先考量，包括整體資產布局，家族置產規劃，事業人脈拓展等等，尤其豪宅購買首重地緣性，因熟悉區域或認定特定社區，也求方便管理，就常見持續加購的偏好。

台灣房屋集團趨勢中心觀察，今年上半年北市前三高摩天豪宅交易狀況，西華富邦有4筆交易，今年目前最高單價為38樓的233萬元；華固天鑄有1筆交易，今年最高單價為6樓的142.7萬元；和平大苑則有4筆交易，最高單價是27樓的173.3萬元。

張旭嵐分析，和平大苑和華固天鑄皆38層，這些台北市指標性高樓豪宅，高樓層戶的景觀視野佳，且高樓層隱密性高，因此頗吸引高資產族收購集郵，不過也因此高低樓層價差大，和平大苑和華固天鑄分別最多差105萬元和97萬元。

但差距最大的還是西華富邦，最高單價和最低單價一坪最多差157萬元，以小坪數來計，一戶就可差到近兩億元！

第一建經研究中心副理張菱育指出，大坪數豪宅要繳交房屋稅、地價稅、管理費等的金額都相當高，若高端資產族以私法人名義購入，可將支出列為公司費用，進一步達到節稅效果。

不過內政部研擬規定未來私法人除非購買員工住宅、長期出租、危老都更等必要性需求之外，購屋前必須先向內政部取得許可，而且5年內不得轉售，未來若此政策上路，以私法人名義購入不動產的案例，將會明顯降低。

資料來源／台灣房屋
資料來源／台灣房屋
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豪宅 富邦

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