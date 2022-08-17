高房價難購屋！北市每2間房屋就有1間是小宅 這區最夯

高房價、少子化等讓住宅面積需求改變，近年來小宅交易相當熱絡，永慶房產集團根據內政部不動產資訊平台資料統計，台北市今年25坪以下的小宅交易占比連續5年超過五成，等於每兩間房屋交易就有一間是小宅，顯見台北市住宅「小宅化」明顯，另，今年上半小宅交易，以中山區416件奪冠。

永慶房屋研展中心副理陳金萍說明，人口、家戶結構的改變，讓民眾對於住房選擇也出現變化，加上台北市房價高漲，購屋人手中資金有限，想買進台北市難度越來越高，因此轉向購入低總、低自備的小坪數住宅，成為近年來房市熱門交易產品。

統計資料顯示，觀察台北市近十年住宅交易案件，2013年住宅買賣交易共24658件，其中25坪以下的小宅占比為33.9％，2016年小宅佔比突破五成，2017年小幅回檔，自2018年起小宅交易占比已連續五年都在五成以上的水準，今年第1季更是創下新高，小宅占比達52.3%，顯示台北市的小坪數住宅已成為市場主流。

陳金萍分析，台北市房價高昂是最大原因，據官方資料，台北市房價所得比高達16.22倍，也就是說要16.22年不吃不喝才能買得起台北市的房子，想進駐北市又維持一定生活品質的狀況下，小宅具備低總、低自備的優勢，購屋負擔相對輕鬆，自然讓小宅受到購屋族青睞。

據實價登錄統計今年上半年台北市25坪以下小宅五大熱門交易行政區，中山區以416件坐上冠軍寶座，平均總價為1049萬元，平均單價70.5萬元，其次是萬華區194件，第三為北投區174件，第四、五名分別為士林區、文山區的149、147件。

陳金萍指出，五大熱門小宅交易行政區中，台北市蛋白區就囊括4席，顯見在市中心房價高不可攀的狀況下，加上大眾運輸系統完備，通勤時間縮短，讓房價相對具備優勢的蛋白區更為吸睛，尤其是捷運、主幹道附近的1到2房小宅，最受青睞。

陳金萍解釋，中山區是台北市早期開發區域，商業活動熱絡、生活機能完善成熟，加上住宅產品多元，充分滿足不同購屋族群的需求，供給穩定、買氣熱絡，一直是房市交易的前段班，加上捷運路網密度高，公車班次密集，四通八達，吸引不少單身、首購族群進駐，而低總價、低單價以及生活機能佳的小宅產品就成為購屋首選。

萬華區平均總價為832萬元，平均單價53.0萬元，陳金萍說，萬華區是台北市最早開發的區域，生活機能相當完備，房價相較於其他行政區親民，對於預算有限的首購族、小資族、年輕夫妻而言，小宅平均總價不到千萬，是進駐台北市購屋的入門款。