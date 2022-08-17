一表揭天龍國原地換新屋有多難 7區均價破百萬

許多購屋人想要舊屋換新屋，但在台北市，相同坪數恐需加碼大筆資金才能如願。住商機構依據實價資料，比較台北今年上半年預售成交均價，以及成屋成交均價，北投、大同、內湖、松山、中山區預售均價都比成屋高50%以上，等於賣掉舊屋要多加五成才能在原址買到新屋，且有7個行政區預售成交均價已破百萬。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，近幾年房市走升，加上營建成本上漲，新案價格節節上升，跟同區成屋、中古屋呈現巨幅價差，買方換新屋可能越換越小，或是轉往價格更低的區域。

台北市12個行政區中，預售與成屋的成交均價差異最大的是北投區，預售均價比成屋高54.6%，成屋均價每坪54.5萬元，預售每坪84.2萬元，1坪差了近30萬元。

大同區預售也高54%，內湖區今年預售成交均價破百萬，比成屋貴53.9%，松山區及中山區也都是預售均價破百萬、高出成屋50%以上的行政區。

郎美囡分析，北投區近幾年有北投士林科技園區議題，在土地價格翻漲的前提下，住宅新案也拉出高水平，如「華固文臨」、「家居璽玉」的成交價都突破百萬大關，推升預售成交價的均值。

大同區、內湖區、松山區的新案開價幾乎都在百萬以上，因此預售成交價都在百萬上下，中山區新案量較多，預售成交價從8字頭到破百萬，但以高級住宅為規格的新案比例高，預售均價也破百萬元。

觀察台北市各行政區預售成交均價，共有7個行政區破百萬，預售價格較低的區域僅剩萬華區68.2萬元及文山區76.9萬元。

郎美囡指出，台北市土地取得成本高，近年工料雙漲，因此新案規劃以高價住宅為主，開價多在120~150萬左右，高端買方在疫後資金潮的追價意願高，對高單、高總價物件的接受度大幅提升，成交價格也能在百萬水準，不過萬華及文山部分建案位置偏外圍，地段成本較低，因此新案價格不致過高。