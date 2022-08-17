印尼紡織大王家族再出手 砸3.23億元買西華富邦

據實際登錄，大直指標豪宅「西華富邦」又有新交易，今年7月成交一筆34樓戶，包括4個停車位共188.73坪，總價3.23億元，拆算每坪單價216萬元，經查，買方為虹光大江股份有限公司，代表人為宋大江，即是「印尼紡織大王」宋良浩的第三代接班人，也是該公司的董座。

進一步查詢，房地產業者指出，宋良浩家族自2009年回台布局房地產，10年來在台投資金額推估超過200億元，主攻商用不動產、辦公或土地開發等，其中相當看好大直發展，企業總部也選在大直落腳，此次購買西華富邦應該也是看好鄰近集團總部的地緣關係。

全球居不動產情報室總監陳炳辰指出，西華富邦為多戶數、高樓層豪宅，近年來已經成為大直水岸一枝獨秀、量價表現亮眼豪宅，不過因為景觀面向、樓層高低及座落面向差異，在價位上會有對折價差，高樓層有無河岸景觀也會有一成價差，此次交易在高樓層，單價站穩200萬俱樂部，交易也符合社區行情。

此外，名人常有因居住習慣性，或是看好投資特性，在特定社區或區域購置多戶，像文華苑、昇揚國寶均為案例，另彰顯出不動產作為資產保值，以及公司名義購置具備資產配置功能，均一舉數得。

儘管今年房市交易降溫，但頂端豪宅客群卻不一定受影響，陳炳辰分析，富豪無貸款置產，有三好處，一來可免於未來利率波動風險，再來有利於相關資產配置，可大筆去化手上現金，且房產投資具備穩健度亦無需太擔心，更展現了不動產多元性價值。