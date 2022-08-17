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中鋼調降內銷盤價 法人對鋼鐵股維持中立評價

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導

中鋼（2002）公布9月內銷盤價，主要鋼品價格每公噸調降1,000~1,200元，價格下跌幅度在預測區間的下緣後，法人機構表示，下半年鋼價若能適度的下跌築底，較有利於2023年鋼廠的獲利表現，但短期鋼鐵價格持續下跌，業者的利差縮小、並可能有庫存跌價損失的壓力出現，維持相關鋼鐵股中立的投資建議。

中鋼公布9月內銷盤價，主要大宗鋼品熱軋鋼板、熱軋鋼捲一般料、軋延料每公噸調降1,000元，冷軋鋼捲調降1,200元。電磁鋼捲每公噸調降1,200元，熱浸鍍鋅鋼捲每公噸調降1,000元，整體價格下跌幅度在預測區間的下緣。

法人機構認為，目前鐵礦砂價格約在每公噸105美元左右，近半個月呈現低檔整理格局，原料價格的低迷是鋼價偏低的主要原因之一；雖然歐美及東南亞鋼廠出現鋼價反彈上漲，中國大陸鋼價也由跌轉向持平整理，而中鋼盤價仍以下跌1,000元開出，主要考量目前仍有低價鋼品銷往台灣並達到庫存去化目標。對中鋼目前的盤價持續下跌正向看待。

產業趨勢上，雖然中國大陸各地的封城措施已逐漸放寬，但經濟活動仍沒有回到正常水準，鋼鐵需求復甦可能仍需時間，短期的鋼價仍將弱勢整理。長期來看，中國大陸的鋼鐵產業產能及耗能龐大，若要達成碳中和目標，中國大陸鋼鐵的生產減少是必然的趨勢，而全球在疫情後及俄烏戰後帶動的經濟復甦及重建需求將可帶動鋼鐵需求中長期的成長。

鋼鐵股 鋼價

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