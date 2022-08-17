大和號順利載離水下基礎 創興達港最大船隻進出港紀錄

中鋼旗下興達海基承製國際能源大廠沃旭大彰化案管架式水下基礎，沃旭雇用巴拿馬籍重件運輸船「大和號」昨趁漲潮時刻載運首批3座水下基礎出港，同時寫下興達港開港以來最大型船隻進出港紀錄。

興達海基承製的管架式水下基礎為龐然巨大的鋼鐵結構體，高80公尺，單座重量超過1200公噸，吊裝時需將水下基礎穩固精準放置，牢牢固定在運輸船的甲板上，全程需由特殊的治具安全鎖固，才能在海上運送時抵抗航行中的風浪，工程技術相當困難。

巴拿馬籍大和號本12日清晨靠港，前天完成3座管架式水下基礎吊裝作業，昨天上午約11點趁漲潮時刻順利出港，啟航前往彰化風場交由沃旭公司海事工程團隊安裝。

興達海基投入中能離岸風場水下基礎的產製工作，歷時2年完成沃旭案6座水下基礎，未來朝月產2座成品目標努力，並積極爭取第3階段區塊風場開發商機。

興達海基董事長謝榮淵表示，興達港屬於漁港，開港以來首次有這麼大艘的船隻進港，他感謝經濟部能源局、高市府海洋局、金屬工業研發中心及在地興達港區漁會協助，讓大和號順利完成吊裝載運作業，開展國內離岸風電篇章。