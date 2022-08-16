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中鋼興達海基 首批3座百分百國產化水下基礎設施出港

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導

中鋼（2002）集團旗下興達海基承製沃旭大彰化案管架式水下基礎，巴拿馬籍重件運輸船大和號16日上午11時利用漲潮時刻，順利載運第一批3座百分百國產化水下基礎出港，前往風場交由沃旭公司海事工程團隊安裝，為台灣離岸風電產業在地化揭開新的篇章。

興達海基董事長謝榮淵表示，興達港原本屬於漁港，開港以來首次有這麼大艘的船隻進港，感謝經濟部能源局、高市府海洋局、金屬工業研發中心、以及在地的興達港區漁會的鼎力協助。

這趟運輸船共吊裝三座管架式水下基礎，由於水下基礎成品為龐然巨大的鋼鐵結構體，單座重量超過1200公噸、高度達80公尺，要能穩固地將水下基礎精準放置且牢牢固定在運輸船的甲板上，不僅需要經由特殊的治具安全鎖固，也有賴於相當困難的工程技術，才能在海上運送時抵抗航行中的風浪。

此外，整個吊裝過程也須「看天吃飯」，搭配天候狀況良好時才能執行作業。興達海基8月15日完成三座管架式水下基礎吊裝作業，16日上午順利啟航出港。

沃旭能源亞太區總裁古沛明近日至興達海基視察出貨作業時表示，興達海基設置優良的自動化吊掛設備，且訓練出具備高效率及良好安全管理的工作團隊，整體吊掛作業與亞洲同樣產製管架式水下基礎的同業相比是有過之而無不及，並給予興達海基高度的肯定及讚賞。

興達海基完成沃旭案六座水下基礎出貨安裝後，全力投入中能離岸風場水下基礎的產製工作，朝月產二座成品目標努力，並將積極爭取第三階段區塊風場開發商機，持續攜手水下基礎供應鏈廠商，為臺灣離岸風電產業發展貢獻心力。

離岸風電 中鋼 巴拿馬

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