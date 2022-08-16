精成科：PC庫存去化比預期長 下半年沒那麼樂觀

華新集團旗下PCB廠瀚宇博（5469）今（16）日與精成科（6191）共同召開法說會，精成科PCB事業群總經理賴偉珍提到，下半年沒那麼樂觀，受到高通膨、俄烏戰爭及中國疫情封控、消費力下降等因素影響，需求減弱，目前看PC部分庫存去化會比預期長。

精成科財務長翁家玉也說，應對市況變化，公司積極調高產品板層結構，確保合併毛利率可望維持在16~18%之間。

賴偉珍指出，PC部分庫存去化會比預期長，第3季仍在調整，景氣歷經過去2年疫情紅利後反轉，至於車用部分需求仍在，但供應鏈不順暢干擾車用產量。

他也提到，數據顯示，全球汽車一年銷售8000萬輛，存量4億輛量，推估需要更換1.2億輛，整體需求仍穩，2022年車用晶片緩解後有助拉升至8400萬輛，電動車有望突破到千萬輛。

整體而言，他指出，環境不穩定與缺料下持續降低庫存與費用，維持穩定現金流，另外策略上，應對供應鏈區域化趨勢提高海外生產據點產能，EMS過去2019年馬來西亞廠配合美中貿易關稅議題布局，PCB也在當地有廠，今年預計再擴充30萬呎，提高海外產能也是未來發展重點。