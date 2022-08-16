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Q2全球新能源車銷量達219萬台 年增逾五成

經濟日報／ 記者謝艾莉／即時報導

新車市場在第2季依舊受到供應鏈短缺與疫情的干擾，但新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）表現仍優於燃油車，保持正向成長。根據TrendForce數據顯示，2022年第2季新能源車銷售總量為219.2萬輛，年成長53.5%。其中，純電動車（BEV）銷量為160.8萬輛，年成長64.9%，插電混合式電動車（PHEV）則是銷售58萬輛，年成長29%。

純電動車品牌排名上，TESLA雖然仍為首位但市占率大幅滑落，單季市占率由第1季20.1%降至15.9%新低點。由於TESLA上海廠4月時因中國實施封控措施而造成產能損失，加上TESLA的柏林廠與德州廠還未能規模量產，使之無法進行產能調配。目前除了積極拉升新廠量產能力外，也在7月進行上海廠升級來提高產能。然而，TrendForce認為，TESLA重回高市占率的難度越來越高，傳統車廠正在縮小與TESLA間的差距，包括加速上市、提升車款豐富度、強化工廠製造能力，以及加快輔助駕駛系統迭代更新。

排名第二的比亞迪即在車款上提供了豐富的選項，全球市占率從第一季的9.3%攀升至11.2%，中國品牌挾市場龐大的優勢在第二季共拿下前十排名的六席。在前十大品牌中不倚賴中國為最主要市場的是Hyundai與KIA，純電動車的主要銷售地為韓國、歐洲和北美。值得一提的是，豪華車系BMW和Mercedes-Benz也在加快轉型純電動車後竄升至第十二名和第十四名。

插電混合式電動車方面，比亞迪則是蟬連首位，第2季銷量達17.3萬，市占率攀升至29.8%。此外，除了另一個主打插電混合式電動車的理想汽車也榜上有名外，還多了上海汽車收購的MG以及吉利汽車和Volvo cars合資成立的LYNC & CO（領克），這些品牌都受惠於中國蓬勃的內需市場。相反地，歐洲市場的PHEV已經連續兩個季度出現負年成長，抑制歐系品牌的成長性。PHEV屬於混合動力，行駛過程中仍有碳排放，但對於大型、高排放的車款來說仍是一降低碳排放量的良藥，隸屬於Stellantis的Jeep主要銷售吉普車，在積極轉向插電混合式電動車技術後，已連續四個季度進入前十大排名。

TrendForce預期，即便目前車輛市場的生產流程還多有阻礙，但預期下半年將逐漸好轉，新能源車的成長態勢不變，整體銷量的預期也仍樂觀，預計2022年新能源車在整體汽車市場的滲透率將來到13%。

電動車 新能源車

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