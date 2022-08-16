中鋼9月盤價每噸降1000至1200元

中鋼（2002）9月內銷鋼品盤價會議，會中決議：盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，對應市況變化調降(1,000~1,200元/公噸)；期能貼近市況有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境，並掌握9月行情落底轉折拐點，以迎接第4季傳統旺季需求啟動的契機。

國際地緣政治衝突擴大，衝擊經濟與市場信心。歐美、中國大陸及日本等主要經濟體製造業景氣下滑，全球壟罩在經濟衰退隱憂，加以通膨壓力一時難解，以美國聯準會(Fed)為首的各國央行厲行貨幣緊縮政策，金融與商品市場持續去槓桿週期，使得企業投資與民生消費需求放緩。俄烏戰爭未歇，俄羅斯持續減供歐洲天然氣加上澳洲也計畫限制液化天然氣出口，隨著冬季來臨，全球能源恐將面臨供應短缺危機。

美國經濟連續兩季呈現負成長且中國大陸第2季經濟成長僅0.4%，以致於國際貨幣基金(IMF)第三度下修今年全球經濟成長率至3.2%；反觀，台灣經濟運行相對穩健，全年GDP成長率預估可達3.76%，然而受全球經濟成長減速拖累，下半年整體表現亦將面臨嚴峻挑戰。

受全球製造業景氣低迷及極端氣候變遷使終端需求驟減之衝擊影響下，高價原物料及鋼材存貨消化速度緩慢，下游用鋼產業積極去庫存以降低營運壓力。在供給端方面，歐美、中國大陸及亞洲地區指標鋼廠陸續啟動歲修、維護等限產措施，擴大減產力道，整體供給壓力可望獲得緩解，將有助鋼價加速落底。

中國大陸下半年將召開二十大會議，「穩增長」主軸目標明確，官方持續推出振興經濟政策，近期投入7.2兆人民幣加大投放基礎建設。鋼廠方面，寶武鋼9月出廠價下調100~300人民幣/公噸，調幅已較8月明顯收歛，鞍本鋼則以平盤開出，大陸鋼價正醞釀落底反彈之勢；歐洲暑休後需求可望恢復常軌，因電費及天然氣價格不斷攀升，鋼廠紛紛尋求漲價以反映煉鋼成本；美國鋼廠Nucor已宣布調漲薄板價格55美元/公噸；加上越南當地進口料報價回升，前一波低價料逐漸消失，顯示出全球鋼價正迎來跌深反彈契機。

近期低價進口鋼品侵擾國內市場，用鋼產業飽受威脅，致使流通行情持續倒掛，下游產業迭受需求遞延、接單急凍、資金周轉不易之考驗；另大陸鋼廠已面臨大面積虧損甚而破產危機紛紛發出警訊，透過擴大減產及降本增效以求生存之關鍵時刻；中鋼為抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定及加速庫存去化、提升下游接單競爭力策略目標下，9月盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則，對應市況變化調降(1,000~1,200元/公噸)。