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中鋼9月盤價跌3.32% 期待創造打底效應

經濟日報／ 記者林政鋒／高雄即時報導
中鋼9月盤價跌3.32% 期待創造打底效應。
中鋼9月盤價跌3.32% 期待創造打底效應。

中鋼（2002）(2002)公司16日下午開出9月新盤價，大宗底材熱冷軋每公噸再跌1000元，平均跌幅3.32%，可望創造築底效應，迎接第4季鋼鐵傳統旺季。

中鋼指出，近期低價進口鋼品侵擾國內市場，用鋼產業飽受威脅，致使流通行情持續倒掛，下游產業迭受需求遞延、接單急凍、資金周轉不易考驗。另大陸鋼廠已面臨大面積虧損甚而破產危機紛紛發出警訊，透過擴大減產及降本增效以求生存的關鍵時刻。

中鋼公司為抵禦低價進口鋼品衝擊國內鋼市穩定及加速庫存去化、提升下游接單競爭力策略目標下，9月盤價續採「順勢、合宜、多元」的一貫訂價原則對應市況變化，最新盤價每公噸調降1,000元至1,200元，產品基價平均調降3.32%，期能貼近市況有效消弭市場預期心理，攜手客戶一起突破當前困境，並掌握9月行情落底轉折拐點，以迎接第4季傳統旺季需求契機。

中鋼 鋼品

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