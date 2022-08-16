飯店掀改建潮 為何業者都愛改建這類產品？

安信建經指出，雖然疫情趨緩，但國內飯店改建潮方興未艾，預估改建案量總銷將飆破千億元。

安信建經表示，新冠疫情重創觀光旅遊產業，觀光局統計資料顯示，2020年新設旅館數117間，超過歇業86間，但自2021年開始，歇業增加至97間，新設僅74間，歇業已超越新開間數。即使疫情趨緩後出現報復性出遊，對於商務型飯店的復甦也僅是杯水車薪。

上述原因下，不少老飯店乾脆停業重建。尤其是北市，包括國賓飯店、西華飯店、神旺大飯店、六福客棧、華泰王子飯店都著手改建。

安信建經總經理張峰榮表示，這波國內飯店改建潮主要以商務型飯店以及屋齡30年以上飯店為主，且大多申請危老重建，只有少部份選擇都更、合建等方式，其中又以酒店式公寓、高級住宅與複合式商辦最受青睞。

張峰榮解釋，酒店式公寓、高級住宅和複合式商辦最受開發商青睞，關鍵在於附加價值最大。如全國首件飯店危老個案「台北馥敦飯店南京館」，改建為酒店式公寓「鐫萃」，近一年實價登陸成交價約156~158萬元，創南京東路新高。

台北國賓大飯店、西華飯店也將陸續改建為酒店式公寓，或高級住宅，原因無他，這些知名老飯店開業早，位在都會精華區段，周邊新建住宅供給量不多，一旦改建為住宅大多會締造新高價。

安信建經表示，雖然危老時程開發容積獎勵逐漸縮水，但飯店重建所占土地面積通常不低，取得容獎上限的機會仍高，因此危老改建潮將源源不絕，而重建方式除了與建商合建外，亦可選擇自建，若選擇自建則可參考市場上新興的「全案管理」模式。

安信建經表示，「全案管理」是在接獲地主需求後，調閱土地使用分區及謄本，確認開發條件、及規劃新建物類型，接著評估開發成本，以及地產活化後價值，第四則會建議地主最佳實施方案，達成合作共識，最後透過一條龍統籌作業，為地主完成自地自建的服務。