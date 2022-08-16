IEAT攜外交部 舉辦中南美洲友邦食材推廣餐會

台北市進出口商業同業工會與外交部合作今天舉行「中南美洲友邦食材推廣餐會」，吸引國內各大超市超商、百貨、通路商、海鮮肉品進口商一起出席參加；並且邀請國賓大飯店知名主廚來示範料理食材。

台北進出口業同業公會(IEAT)表示，為增進台灣通路商、進口商與大眾對中南美洲友邦優食材的了解，將友邦產品自商品採購融入至消費者生活層面，提高其知名度，外交部今年特別委託IEAT辦理「中南美洲友邦食材推廣餐會」，邀請「台北國賓大飯店行政主廚林建龍以及米其林一星牛排館「A Cut」西餐行政總主廚凌維廉，中西雙廚聯手合作。

外交部國經司司長蔡允中表示，今後將與IEAT啟動「邦交國友好國家餐飲標章」籌備計畫並規劃申請辦法，未來舉凡以友邦或包括索馬利蘭、立陶宛等友好國家食材或料理方法為素材，設計關菜單之餐旅業者均申請運用。

IEAT美洲委員會主委宗緒順也指出，中南美海鮮及肉品等食材不僅在品質上優於市場水準，更是台灣與友邦簽ECA及FTA的關稅減免項目，在市場上極有競爭力。來自貝里斯龍蝦在台灣名響亮，去年在國際市場上更供不應求，中南美的白蝦進口量已達台灣白蝦的73%；巴拉圭牛肉超過澳洲及紐西蘭牛肉，已成為台灣僅次於美國牛的第2大進口源。