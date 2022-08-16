快訊

揪友赴柬埔寨…原住民訊息暗示「你不要來」 出國兩個月剩一罈骨灰

非辭職！陳明通婉拒到國發所上課 台大證實：不再應聘

IEAT攜外交部 舉辦中南美洲友邦食材推廣餐會

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
台北市進出口商業同業工會與外交部合作今天舉行「中南美洲友邦食材推廣餐會」。黃淑惠
台北市進出口商業同業工會與外交部合作今天舉行「中南美洲友邦食材推廣餐會」。黃淑惠

台北市進出口商業同業工會與外交部合作今天舉行「中南美洲友邦食材推廣餐會」，吸引國內各大超市超商、百貨、通路商、海鮮肉品進口商一起出席參加；並且邀請國賓大飯店知名主廚來示範料理食材。

台北進出口業同業公會(IEAT)表示，為增進台灣通路商、進口商與大眾對中南美洲友邦優食材的了解，將友邦產品自商品採購融入至消費者生活層面，提高其知名度，外交部今年特別委託IEAT辦理「中南美洲友邦食材推廣餐會」，邀請「台北國賓大飯店行政主廚林建龍以及米其林一星牛排館「A Cut」西餐行政總主廚凌維廉，中西雙廚聯手合作。

外交部國經司司長蔡允中表示，今後將與IEAT啟動「邦交國友好國家餐飲標章」籌備計畫並規劃申請辦法，未來舉凡以友邦或包括索馬利蘭、立陶宛等友好國家食材或料理方法為素材，設計關菜單之餐旅業者均申請運用。

IEAT美洲委員會主委宗緒順也指出，中南美海鮮及肉品等食材不僅在品質上優於市場水準，更是台灣與友邦簽ECA及FTA的關稅減免項目，在市場上極有競爭力。來自貝里斯龍蝦在台灣名響亮，去年在國際市場上更供不應求，中南美的白蝦進口量已達台灣白蝦的73%；巴拉圭牛肉超過澳洲及紐西蘭牛肉，已成為台灣僅次於美國牛的第2大進口源。

海鮮 國賓 巴拉圭

延伸閱讀

竹聯幫自柬埔寨救20多人？ 刑事局：幫派分飾神鬼

藍舉柬埔寨詐騙案質疑新南向政策 外交部：勿抹煞長年努力成果

台人赴柬埔寨遭囚頻傳 外交部設海外求職陷阱宣導專區

世界同志遊行禁用Taiwan 台灣主辦方被迫停辦

相關新聞

遠航財務風暴再爆案外案 遠向建設淡水爛尾樓恐遭法拍

遠航財務風暴再爆案外案，遠航董事長張綱維旗下的建設公司遠向建設淡水小坪頂爛尾樓恐遭法拍，現任遠向建設負責人王陸雄無奈喊冤...

陶朱隱園天價管理費曝 一年是上班族三年薪水

全台最貴藝術宅「陶朱隱園」近期開始邀請特定人士參觀， 進行銷售。由於此豪宅公設規模大，包括千坪庭園、9米高生態瀑布，需有...

安坑輕軌年底將通車 這4站房價仍在2字頭

安坑輕軌即將於今年底完工，台灣房屋集團趨勢中心統計實價資料，安坑輕軌9個站點周邊500公尺住宅房價，有4站現今房價還可見...

颱風不來 宜蘭7月降雨量僅「11毫米」創15年新低造成農損

台灣今年尚無颱風登陸，西南風把雨水留在西部地區，造成宜蘭多天不下雨，7月的單月降雨量僅11毫米，創下15年來的新低紀錄，...

Q2全球新能源車銷量達219萬台 TESLA市占遭瓜分

新車市場第2季受到供應鏈短缺與疫情干擾，但新能源車（包含純電動車、插電混合式電動車、燃料電池車）表現仍優於燃油車，保持正...

中鋼9月盤價跌3.32% 期待創造打底效應

中鋼（2002）(2002)公司16日下午開出9月新盤價，大宗底材熱冷軋每公噸再跌1000元，平均跌幅3.32%，可望創...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。