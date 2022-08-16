安坑輕軌頭尾房價差一倍 這4站仍有2字頭

安坑輕軌即將於今年底完工，從2016年主體工程開工以來，周邊房市漲勢鮮明，台灣房屋集團趨勢中心根據實價登錄，統計安坑輕軌9個站點周邊500公尺住宅房價變化，其中有4站房價還有2字頭，包括台北小城、玫瑰中國城、雙城、耕開安康院區，全線最高價則為「十四張站」，單價直逼6字頭，頭尾的平均單價就相差高達30多萬元。

房仲業者指出，安坑輕軌南端的四站點，目前房價僅2字頭，因鄰近山坡社區，環境清幽，買方大多為新店在地客，產品以30年以上的公寓、華廈及透天為主，低總價的親民房價，頗適合有意卡位捷運宅的小家庭與首購族。

捷運十四張站平均單價居輕軌沿線之冠，今年住宅單價已來到59.3萬元，台灣房屋央北十四張重劃加盟店店長張博閔表示，全台規模最大的捷運聯開案「M.Ark新北捷鑽」座落十四張站，預估投資金額達520億元，可興建總樓地板面積約25萬坪，提供企業總部、景觀住宅及主題性商業設施，可望帶動此區的住宅與商辦買氣。

另一方面，捷運十四張站是捷運環狀線和安坑輕軌的交會站，緊鄰央北重劃區，全區都是新建大樓案，且該站是全線唯一位在新店溪東岸市區的站點，因此房價也向新店市中心看齊，像今年央北預售豪宅也有一筆成交單價突破83萬元的新高紀錄，拿下今年上半年新北市豪宅王，可說是新店的「房市新貴區」。

張博閔指出，央北因交通方便，約10分鐘可抵達台北市大安區，但房價僅是大安區的1/3，加上緊鄰河濱公園，生活環境舒適，除了在地買家外，受到換屋族、退休族青睞，因此吸引不少「脫北輕移民」買盤，推升市場行情。

其中，十四張站僅一站之隔的「新和國小站」，平均住宅單價從2016年的31萬元，漲至2022年的40萬元，漲幅將近3成，是安坑輕軌的房價增值冠軍。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，該站雖是新店門牌，但與中和的南勢角鬧區互動密切，由於區段發展成熟，生活機能頗為健全，國小、超商、超市樣樣不缺，不過因周邊為舊市區，房市供給以屋齡逾30年的中古屋居多，且過去因近中和區第一公墓，房價不易大漲，直到近年福地辦理遷葬，以及輕軌即將通車，房市交易量與價格才啟動補漲，算是大器晚成的區段。