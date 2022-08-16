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四川限電 法人：水泥業維持中立投資建議

經濟日報／ 記者周克威／台北即時報導
國內於四川布局的水泥廠包括台泥及亞泥，其中四川產能占比較高者以亞泥為主，而自第2季以來，受到疫情、高溫多雨等因素影響，下游需求表現疲弱，此次限電停產一周雖有利庫存部份去化，但可能無法支撐報價反彈。亞泥／提供
國內於四川布局的水泥廠包括台泥及亞泥，其中四川產能占比較高者以亞泥為主，而自第2季以來，受到疫情、高溫多雨等因素影響，下游需求表現疲弱，此次限電停產一周雖有利庫存部份去化，但可能無法支撐報價反彈。亞泥／提供

四川公告全省工業企業自8月15日至20日停產6天，法人機構指出，自第2季以來，受到疫情等因素影響，水泥下游需求表現疲弱，庫存水準處於70%至80%，通常庫存低於60%以下，水泥報價較具有漲價契機，此次限電停產一周雖有利庫存部份去化，然恐無法支撐報價反彈，對相關水泥股維持中立投資建議。

分析師指出，受到高溫、乾旱和煤炭供應吃緊影響，大陸各地進入用電高峰，部分地區開始啟動限電措施。其中，四川公告，為確保民生用電，全省工業企業自8月15日至20日停產6天，甚至疫情期間可優先生產的「白名單」企業也不能例外。

國內於四川布局的水泥廠包括台泥及亞泥，其中四川產能占比較高者以亞泥為主，而自第2季以來，受到疫情、高溫多雨等因素影響，下游需求表現疲弱，此次限電停產一周雖有利庫存部份去化，但可能無法支撐報價反彈。

中國大陸水泥市場方面，隨企業陸續執行錯峰生產，多數地區執行狀況良好，加上部分企業已處於虧損狀態等因素，進而支撐部分地區價格小幅上調。

整體水泥價格跌勢預計已告一段落，後續水泥漲價動能將取決於需求復甦力道而定。

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