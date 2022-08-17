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防疫保單之亂還在燒？金管會要保險業者自律「別對確診者亂下指導棋」

聯合新聞網／ 小花平台保險+
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隨著「防疫保單之亂」造成社會不安，各方檢討議論不少，其中像是保險業務員「亂教」新冠肺炎確診者諸如：要求入住防疫旅館或是集中檢疫所，因此造成地方政府反應檢疫所等入住人數暴增等「不適的行為」……；對此，金管會發出警告、於日前發函產險、壽險、保經代公會，要求各保險公司及保經代公司約束自家業務員。

如有違規可處3個月以上、1年以下停止招攬

至於具體作法，金管會強調，目前先要求各保險公司加強管理保險業務員在疫情期間的個人言行，首要不要出現散布謠言或是影響防疫工作的情況，一旦發現有具體事證，將依照保險業務員管理規則辦理，可對業務員處以3個月以上、1年以下停止招攬。

針對已發生的具體事證，舉例來說，有民眾因為家中多名成員確診，拒絕在家居家照護，並要求與家人共同申請入住加強版防疫專責旅館或是集中檢疫所；不過，經地方衛生主管機關進一步了解後，發現這些民眾提出的要求是經由他人「指導」的：保險業務員告知確診者入住後，不僅吃住免費，另外可以額外申請醫療險給付……；這樣的結果導致確診者紛紛要求入住且人數眾多，也因此帶來不少爭議風波。

據了解，經歷2年半的清零防疫政策後，政策從清零轉成與病毒共存，全台各地確診人數不斷向上攀升，截至本（8）月7日止累計本土有473.8萬人確診，其中許多是輕症或是無症狀，金管會之前為避免醫療量能受到影響、造成醫療資源短缺，剛開始提出凡是入住防疫旅館或是集中檢疫所，則視同住院治療；之後又改為如果是居家照護期間經由醫師診療，並開立藥物治療，則比照住院理賠。

▌原文出處：

金管會警告業務員「勿亂教」確診者並要求保險行業自律

金管會 防疫保單 居家照護 集中檢疫所 防疫旅館

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