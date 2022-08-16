百分百國產化水下基礎出發安裝 開展離岸風電新里程

中鋼集團旗下「興達海基」承製沃旭大彰化案百分之百國產化管架式水下基礎，歷經2年多已完成6座成品，重件運輸船「大和號」12日抵達高雄興達港裝載3座水下基礎運往彰化風場進行安裝，另3座近日會再安排裝載，開展台灣離岸風電產業在地化的新里程碑。

興達海基於2018年9月完成國內首座水下基礎轉接段（TP）試製，同年11月與歐洲最大離岸風電開發商沃旭能源公司簽首張管架式水下基礎供應合約，興達海基與國內22家零組件供應鏈廠商歷經艱鉅挑戰，去年12月完成6座百分之百國產化水下基礎產製。

管架式水下基礎由上千個大小零組件精密銲接組成，是巨大的鋼鐵結構體，高達80公尺，單座重量超過1200公噸，是離岸風機在嚴苛大海環境隔能屹立不搖的關鍵結構。

中鋼董事長翁朝棟昨率總經理王錫欽、執行副總黃建智等員慰勉興達海基及水下基礎供應鏈團隊，他感謝興達海基用3年的時間追趕歐洲30年的產製技術，完成台灣唯一百分之百國產化的六座水下基礎，並獲得國外風電開發商的認可肯定。