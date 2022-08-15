飄香一甲子 大黑松小倆口現烤中秋月餅開賣

台北市博愛路99號的大黑松小倆口，傳承至今已66年了，每逢中秋節前，總店都會大排長龍搶購中秋月餅，除台式月餅外，漢式傳統訂婚禮盒也非常出名，現烤口味紅豆麻糬去年更榮獲台灣餅的殊榮，味道獨特，是台灣人訂婚送禮的最佳選擇。

大黑松小倆口目前由第三代邱楚博經營，遵循祖傳製餅技術，並不斷研究改良，發展出符合大眾口味的產品；博愛總店今年更推出全新口味-柿子流心月餅及百香鳳梨酥，要在競爭激烈的糕餅市場殺出血路。

博愛總店已經連續43年不間斷推出現烤美味月餅，並創造每年30萬顆月餅銷售額，不論送禮、自用都是最好的選擇。採傳統製法加上細膩手工，每天現做出爐，為的就是確保鮮度和品質，以滿足顧客需求。

今年中秋新品「百香鳳梨酥」選用台灣埔里農特產百香果，酸甜滋味，刺激舌尖上的味蕾。