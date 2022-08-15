飄香一甲子 大黑松小倆口現烤中秋月餅開賣

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
大黑松小倆口博愛總店今年中秋檔期，推出全新口味-柿子流心月餅及百香鳳梨酥，要在競爭激烈的糕餅市場殺出血路。大黑松小倆口／提供
大黑松小倆口博愛總店今年中秋檔期，推出全新口味-柿子流心月餅及百香鳳梨酥，要在競爭激烈的糕餅市場殺出血路。大黑松小倆口／提供

台北市博愛路99號的大黑松小倆口，傳承至今已66年了，每逢中秋節前，總店都會大排長龍搶購中秋月餅，除台式月餅外，漢式傳統訂婚禮盒也非常出名，現烤口味紅豆麻糬去年更榮獲台灣餅的殊榮，味道獨特，是台灣人訂婚送禮的最佳選擇。

大黑松小倆口目前由第三代邱楚博經營，遵循祖傳製餅技術，並不斷研究改良，發展出符合大眾口味的產品；博愛總店今年更推出全新口味-柿子流心月餅及百香鳳梨酥，要在競爭激烈的糕餅市場殺出血路。

博愛總店已經連續43年不間斷推出現烤美味月餅，並創造每年30萬顆月餅銷售額，不論送禮、自用都是最好的選擇。採傳統製法加上細膩手工，每天現做出爐，為的就是確保鮮度和品質，以滿足顧客需求。

今年中秋新品「百香鳳梨酥」選用台灣埔里農特產百香果，酸甜滋味，刺激舌尖上的味蕾。

限量手工柿子月餅，則是師傅研發半年，推出討喜造型，內餡有滿滿的流心。現場還販售招牌蛋黃酥、古早綠豆凸、廣式月餅，各種不同口味應有盡有，並採每日限量供應，售完為止。

博愛總店已經連續43年不間斷推出現烤美味月餅，並創造每年30萬顆月餅銷售額。大黑松小倆口／提供
博愛總店已經連續43年不間斷推出現烤美味月餅，並創造每年30萬顆月餅銷售額。大黑松小倆口／提供

月餅 大黑松小倆口 中秋節

延伸閱讀

迎中秋 汐止遠雄廣場推薦星巴克、小茶栽堂等多款月餅

口水雞、蒼蠅頭變月餅 「富錦樹台菜香檳」首賣中秋禮盒

7-ELEVEN中秋預購必買 傳統糕餅、名店醬料、小農鮮果

嘉南療養院推出「健康月餅」禮盒 期待大家訂購助弱勢

相關新聞

潤泰雙雄參與潤成增資計畫？潤泰新回應了

對於有媒體報導南山人壽大股東－潤成投控擬再增資660億元，潤成投控三大股東潤泰全（2915）、潤泰新（9945）、寶成（...

台中北屯文北段地價7年翻漲一倍 寶輝建設新案站穩5字頭

好市多COSTCO台中二店開幕，啓動北屯機捷特區商業機能，加上捷運綠線通車，助力區內剛性房市需求，台中豪宅建商寶輝建設首...

SOGO忠孝館超市小兵立大功 改裝再次坐穩超市坪效王

遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart小兵立大功，坪數僅200坪，年營收卻可高達9億元，為全台頂級超市坪效王，8...

新里程碑！興達海基百分之百國產化水下基礎出海安裝

中鋼集團（2002）旗下興達海基公司承製沃旭大彰化案百分之百國產化管架式水下基礎，歷經2年多的技術開發及製造組裝，六座成...

SOGO忠孝館捷運連通口重啟 封閉期間業績逆勢成長

忠孝復興捷運站4號出口連通口封閉施工7個半月，今天重新啟用。遠東SOGO董事長黃晴雯指出，每月有20萬人次透過連通口入店...

潤成投控為何要調高額定資本？答案出爐了

潤成投資控股提高資本總額(俗稱額定資本)，從2,250億元增至2,910億元，外界關注動機。答案揭曉後，不免讓人噗吃一笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。