中秋烤肉商機陣陣飄香 新天地餐飲集團搶食600億市場

享譽全台77年的新天地餐飲集團（8940），一直以新鮮、優質海鮮料理獲得廣大消費者喜愛，今年特別推出2款中秋海陸烤肉組，強調「輕鬆烤、零失敗、滋味好」三大特色，搶攻中秋600億元烤肉商機。

新天地首創「海鮮易烤盒」，將新鮮海產分切後調味，用鋁箔盒冷凍真空袋裝盛，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗，整套組合餐還包含多款優質肉品，嚴選美國Prime、Choice級牛肉、產銷履歷冷氣雞、櫻桃鴨及台灣豬，搭配2款清爽沾醬，讓烤肉風味更添層次。

中秋烤肉商機陣陣飄香，中元普渡才剛結束，不少人已開始計畫9月10日中秋三天連假要去哪裡烤肉！

去年中秋節全台17縣市宣布戶外禁烤令，不少民眾因為疫情嚴峻僅能在家望月興嘆；今年疫情逐步趨緩，預估三天連假民眾將會湧向戶外烤肉加倍慶祝，以彌補去年缺烤之憾。

餐飲業也看好今年戶外烤肉商機，紛紛摩拳擦掌推出烤肉冷凍組合積極搶市。根據調查顯示，去年中秋商機約480億元，今年若是無疫情或颱風攪局，預估市場可較去年成長三成，上看600億元。

根據網路BBQ聲量調查，中秋10大熱門烤物排行第一名是肉片，其次就是海鮮，民眾喜歡烤海鮮除了美味之外，熱量負擔較低是主要因素。

然而，依燒烤難易度排行，海鮮排名在前五名，主要因為海鮮含水量多、油脂少，燒烤過程一不留意就容易沾黏在烤網上，不是烤不熟，就是烤焦，堪稱烤物大魔王，大量烤NG的海鮮只能丟棄造成食物浪費。

新天地餐飲集團針對民眾的痛點，今年提出「中秋烤海鮮零失敗」解決方案，將海鮮食材調味後以鋁箔盒冷凍真空保存，烤肉時可直火燒烤，大幅降低烤海鮮失敗率、減少丟棄浪費，既方便又不失動手

新天地推出2款中秋海陸烤肉組，強調「輕鬆烤、零失敗、滋味好」三大特色。其中，首創的海鮮易烤盒，將新鮮海產分切後調味，用鋁箔盒冷凍真空袋裝盛，解凍後直接上火烤，輕鬆攪拌零失敗，整套組合餐還包含多款優質肉品，嚴選美國Prime、Choice級牛肉、產銷履歷冷氣雞、櫻桃鴨及台灣豬，搭配2款清爽沾醬，讓烤肉風味更添層次。

四款老少咸宜的海鮮易烤盒，由主廚陳昆煌Jerry研發，運用食材佐搭的特性，輕鬆幫料理加分，例如「起司松露干貝」運用起司柔滑乳香，帶出北海道干貝鮮甜海味。「海膽奶油中卷」以海膽奶油鹹味作為調味，搭配厚實Q彈的中卷，滋味香濃馥郁令人回味。

另外兩道重口味料理「藤椒川麻海瓜子」及「泰式檸檬香辣蝦」，掌握辛香料風味及果酸滋味，酸中帶辣開胃，同時襯出海鮮肉質細膩度，讓海鮮控愛不釋手。2款海陸組合餐，即日起至9月5日前網路下訂享早鳥免運優惠，限量2,000組。

每到中秋節烤肉佳節，肉片、海鮮的需求量大增，新天地今年力挺石斑漁民做公益，將高價石斑魚研發成「藤椒玉筍海石斑」，並以近乎成本的加購價180元，讓民眾可以簡易、輕鬆易入手。

新天地表示，民眾享用美味的石斑魚燒烤料理，藉由中秋全民烤石斑，推升國產石斑魚使用量，既支持石斑漁民度過難關，也讓今年烤肉清單更增添助人為善的美意。

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