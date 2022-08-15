SOGO忠孝館超市小兵立大功 改裝再次坐穩超市坪效王
遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart小兵立大功，坪數僅200坪，年營收卻可高達9億元，為全台頂級超市坪效王，8月11日正式改裝開幕，首日對比去年同期大幅成長84%，成效驚人。
遠東SOGO董座黃晴雯今（15）日表示，本次首次改裝B2超市，因應疫情改變消費需求，不但新增熟食區，還推出全台首創UV-C推車滅菌艙，希望以差異化服務，讓東區客人更有黏著度和忠誠度，坐穩頂級超市坪效王地位。
她也表示，該超市沒有停止營業過，即使2001發生納莉風災，超市被滅頂，東西搬到一樓，持續營運，多年來累積出許多忠實老顧客。
她透露，B2超市營運以前從未改裝，本次趁捷運聯通口加裝手扶梯進行改裝，花了6,000萬元換新裝。
除了超市之外，還改了旁邊的食品專櫃，不僅將賣場空間感回歸消費者，超市天花板拉高25%，並犧牲營業面積及坪效，引進裝置全台首創UV-C推車滅菌艙，就是要因應客人在疫情時代所需。
黃晴雯說，疫情期間，大家喜歡宅自煮，所以針對上班族和在地客人喜歡買熟食跟半成品，新增熟食區，方便客人買了就走，在家方便料理。
B2超市也與肉品大廠大成合作，推出肉品專區，也首度引進鮮花販售，蔬果則與台灣在地的青農和小農合作，還特別增設活動專區，依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，推出快閃美食活動。
此次改裝特別增設「Fresh Club」會員獨享禮遇專人服務台，帶給顧客們更深化的服服務。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言