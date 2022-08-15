SOGO忠孝館超市小兵立大功 改裝再次坐穩超市坪效王

經濟日報／ 記者何秀玲／即時報導
遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart為全台頂級超市坪效王，8月11日正式改裝開幕，首日對比去年同期大幅成長84%，成效驚人。SOGO／提供
遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart為全台頂級超市坪效王，8月11日正式改裝開幕，首日對比去年同期大幅成長84%，成效驚人。SOGO／提供

遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart小兵立大功，坪數僅200坪，年營收卻可高達9億元，為全台頂級超市坪效王，8月11日正式改裝開幕，首日對比去年同期大幅成長84%，成效驚人。

遠東SOGO董座黃晴雯今（15）日表示，本次首次改裝B2超市，因應疫情改變消費需求，不但新增熟食區，還推出全台首創UV-C推車滅菌艙，希望以差異化服務，讓東區客人更有黏著度和忠誠度，坐穩頂級超市坪效王地位。

她也表示，該超市沒有停止營業過，即使2001發生納莉風災，超市被滅頂，東西搬到一樓，持續營運，多年來累積出許多忠實老顧客。

她透露，B2超市營運以前從未改裝，本次趁捷運聯通口加裝手扶梯進行改裝，花了6,000萬元換新裝。

除了超市之外，還改了旁邊的食品專櫃，不僅將賣場空間感回歸消費者，超市天花板拉高25%，並犧牲營業面積及坪效，引進裝置全台首創UV-C推車滅菌艙，就是要因應客人在疫情時代所需。

黃晴雯說，疫情期間，大家喜歡宅自煮，所以針對上班族和在地客人喜歡買熟食跟半成品，新增熟食區，方便客人買了就走，在家方便料理。

B2超市也與肉品大廠大成合作，推出肉品專區，也首度引進鮮花販售，蔬果則與台灣在地的青農和小農合作，還特別增設活動專區，依照季節時令，安排不同主題的名店或季節商品進駐，推出快閃美食活動。

此次改裝特別增設「Fresh Club」會員獨享禮遇專人服務台，帶給顧客們更深化的服服務。

遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart改裝開幕，董座黃晴雯今（15）日表示，因應疫情，推出全台首創UV-C推車滅菌艙，差異化服務，讓東區客人更有黏著度和忠誠度，坐穩坪效王地位。SOGO／提供
遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart改裝開幕，董座黃晴雯今（15）日表示，因應疫情，推出全台首創UV-C推車滅菌艙，差異化服務，讓東區客人更有黏著度和忠誠度，坐穩坪效王地位。SOGO／提供

黃晴雯 SOGO

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