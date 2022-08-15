全球人壽ESG十年有成 3領域打造善的循環

聯合報／ 記者巫其倫／台北即時報導
全球人壽ESG十年有成，3領域打造善的循環。圖／全球人壽提供
全球人壽ESG十年有成，3領域打造善的循環。圖／全球人壽提供

全球人壽長年推動友善環境、關懷弱勢，今年再度結合「我的一畝田」石虎米與「我的一畝茶」臺灣藍鵲茶專案，日前在台北總公司啟動「愛的超熱血」活動，邀請同仁、保戶及民眾一起參加茶米義賣ESG闖關遊戲及挽袖捐血行動，義賣所得將全數捐助忠義基金會，落實ESG企業永續發展策略的幸福社會目標。

今年本土疫情逐漸趨緩，政府進入與疫情共存的疫後時代，全球人壽今年「愛的超熱血」活動以實體義賣活動結合愛心捐血，慶祝「我的一畝田」石虎米及「我的一畝茶」台灣藍鵲茶系列專案、十年有成。

全球人壽表示，活動分為3大熱血區域，包括「茶米義賣區」，義賣健康、美味的茶米，為忠義基金會的小朋友籌措教育經費；「ESG闖關遊戲區」以透過互動遊戲的趣味方式，讓同仁透過遊戲更加認識「我的一畝田」及「我的一畝茶」系列專案實踐的9項聯合國永續發展目標（SDGs），進而了解ESG意涵與實踐；「挽袖捐血區」則是邀請大眾捲起袖子支持醫療前線，讓愛延續幫助更多人。

全球人壽表示，今年一系列ESG活動仍以各面向來關愛台灣的環境與社會，從認養稻田及茶園，保留農地調節氣候、涵養水源，鼓勵流域收復重現食物鏈，重建台灣物種生態圈，並義賣無毒農產；同時也發揮保險扶助的價值，協助忠義基金會籌措小朋友教育經費，最後號召同仁伸手挽袖捐出袋袋熱血。

全球人壽也提到，認養無毒耕種計劃進入第10年，「我的一畝田」石虎米主要支持苗栗通霄楓樹里的流域收復計畫，透過認養環境友善耕種稻田、創造了稻米價值，同時也可以恢復唯一現存卻瀕臨絕種的原生貓科物種石虎的生態圈；「我的一畝茶」台灣藍鵲茶則透過認養台灣藍鵲茶的環境友善茶園，保證收購的方式認購契作，支持坪林地區流域收復計畫，協助扶持環境友善的茶農維持生計，也讓流入翡翠水庫的水更純淨。

全球人壽統計，去年辦理CSR的3大主軸「體育發展、教育成長及公益耕耘」活動總投入金額逾3000萬元；捐贊助非營利組織逾925萬元。今年為落實「愛與責任」的品牌理念，將「一份公益，多方得利」精神付諸行動，全球人壽再次透過「我的一畝田」及「我的一畝茶」專案以「二次公益」的方式發起義賣，本次愛心義賣所得總計142.8萬元捐贈予忠義基金會幫助失依兒少。

義賣 台灣藍鵲 ESG

延伸閱讀

不再發行實體卡！HAPPY GO會員刷App條碼 消費抽Gogoro

發展ESG永續概念 成為未來十年企業決勝點

富邦投信全球綠能ESG指數資格 獲認可

玉山金落實ESG 拿五大獎

相關新聞

潤泰雙雄參與潤成增資計畫？潤泰新回應了

對於有媒體報導南山人壽大股東－潤成投控擬再增資660億元，潤成投控三大股東潤泰全（2915）、潤泰新（9945）、寶成（...

台中北屯文北段地價7年翻漲一倍 寶輝建設新案站穩5字頭

好市多COSTCO台中二店開幕，啓動北屯機捷特區商業機能，加上捷運綠線通車，助力區內剛性房市需求，台中豪宅建商寶輝建設首...

SOGO忠孝館超市小兵立大功 改裝再次坐穩超市坪效王

遠東SOGO忠孝館頂級超市Fresh Mart小兵立大功，坪數僅200坪，年營收卻可高達9億元，為全台頂級超市坪效王，8...

新里程碑！興達海基百分之百國產化水下基礎出海安裝

中鋼集團（2002）旗下興達海基公司承製沃旭大彰化案百分之百國產化管架式水下基礎，歷經2年多的技術開發及製造組裝，六座成...

SOGO忠孝館捷運連通口重啟 封閉期間業績逆勢成長

忠孝復興捷運站4號出口連通口封閉施工7個半月，今天重新啟用。遠東SOGO董事長黃晴雯指出，每月有20萬人次透過連通口入店...

潤成投控為何要調高額定資本？答案出爐了

潤成投資控股提高資本總額(俗稱額定資本)，從2,250億元增至2,910億元，外界關注動機。答案揭曉後，不免讓人噗吃一笑...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。