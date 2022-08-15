全球人壽ESG十年有成 3領域打造善的循環

全球人壽長年推動友善環境、關懷弱勢，今年再度結合「我的一畝田」石虎米與「我的一畝茶」臺灣藍鵲茶專案，日前在台北總公司啟動「愛的超熱血」活動，邀請同仁、保戶及民眾一起參加茶米義賣、ESG闖關遊戲及挽袖捐血行動，義賣所得將全數捐助忠義基金會，落實ESG企業永續發展策略的幸福社會目標。

今年本土疫情逐漸趨緩，政府進入與疫情共存的疫後時代，全球人壽今年「愛的超熱血」活動以實體義賣活動結合愛心捐血，慶祝「我的一畝田」石虎米及「我的一畝茶」台灣藍鵲茶系列專案、十年有成。

全球人壽表示，活動分為3大熱血區域，包括「茶米義賣區」，義賣健康、美味的茶米，為忠義基金會的小朋友籌措教育經費；「ESG闖關遊戲區」以透過互動遊戲的趣味方式，讓同仁透過遊戲更加認識「我的一畝田」及「我的一畝茶」系列專案實踐的9項聯合國永續發展目標（SDGs），進而了解ESG意涵與實踐；「挽袖捐血區」則是邀請大眾捲起袖子支持醫療前線，讓愛延續幫助更多人。

全球人壽表示，今年一系列ESG活動仍以各面向來關愛台灣的環境與社會，從認養稻田及茶園，保留農地調節氣候、涵養水源，鼓勵流域收復重現食物鏈，重建台灣物種生態圈，並義賣無毒農產；同時也發揮保險扶助的價值，協助忠義基金會籌措小朋友教育經費，最後號召同仁伸手挽袖捐出袋袋熱血。

全球人壽也提到，認養無毒耕種計劃進入第10年，「我的一畝田」石虎米主要支持苗栗通霄楓樹里的流域收復計畫，透過認養環境友善耕種稻田、創造了稻米價值，同時也可以恢復唯一現存卻瀕臨絕種的原生貓科物種石虎的生態圈；「我的一畝茶」台灣藍鵲茶則透過認養台灣藍鵲茶的環境友善茶園，保證收購的方式認購契作，支持坪林地區流域收復計畫，協助扶持環境友善的茶農維持生計，也讓流入翡翠水庫的水更純淨。

全球人壽統計，去年辦理CSR的3大主軸「體育發展、教育成長及公益耕耘」活動總投入金額逾3000萬元；捐贊助非營利組織逾925萬元。今年為落實「愛與責任」的品牌理念，將「一份公益，多方得利」精神付諸行動，全球人壽再次透過「我的一畝田」及「我的一畝茶」專案以「二次公益」的方式發起義賣，本次愛心義賣所得總計142.8萬元捐贈予忠義基金會幫助失依兒少。