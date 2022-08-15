出貨位元增長 研調估Q2全球DRAM營收季增6.5%

根據TrendForce調查顯示，今年第2季DRAM產業營收255.9億美元，季增6.5%；其中第2季營收成長的主因來自部分DRAM供應商出貨位元的增長；雖PC、mobile DRAM受通膨衝擊大，需求開始走弱，但上半年server DRAM動能維持強勁，帶動三大原廠出貨季增都達5~10%。

營收方面，三大原廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）營收都有成長，兩家韓系業者合計市占率達70.9%，美光受惠伺服器及車用需求，第2季營收62.7億美元，季增9.7%，為三大廠中漲幅最高者。

受營收增長帶動，各家營業利益率都小幅增加，三星、SK海力士、美光分別達50%、43%及41.5%。展望第3季，由於原廠庫存壓力進一步攀升，價格跌幅明顯擴大，出貨端受到客戶庫存調整的影響難以成長，三家業者營收恐將下跌。

產能規劃方面，三星今年產能持續增加，各廠產能接近滿載；新廠P3L明年初開始貢獻投片，將優先投產DRAM產品，製程為1alpha nm，將顯著帶動1alpha nm投產比重的提升。

SK海力士產能同樣小幅上升，如在韓國的M16廠與中國的無錫廠，但因M10轉進邏輯產品下，總產能僅些微提升；其M16廠尚有投產空間，但考量到需求展望並不樂觀，預期2023年該廠投片僅小幅增長。

美光今年整體投片無新增產能，購買機台的目的是在製程轉進時能維持投片量。同時，美光已在去年下半年導入1alpha nm製程，1beta nm今年底將於日本廠優先投產，待良率提升至一定水準後，預期2023年在台灣廠接續導入量產，屬三大DRAM廠中製程轉進速度最快的廠商。

台廠方面，南亞科Consumer DRAM比重較高，受到封控政策衝擊中國境內需求，出貨量明顯衰退，讓整體營收季減14%；新廠Fab5A已開始動工，完工時間落在2025年，在新工廠完工以前，預期每年產出僅能微幅增長。

力積電營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品不包含DRAM代工業務，DRAM營收成長約21.8%，主要受產能調配影響；隨著代工產能下修，小幅增加自身生產之標準型DRAM，但若加計代工營收則衰退1.0%。

華邦營收小幅衰退3.3%，主因是網通客戶修正庫存，及電視廠商供貨暫停，造成出貨衰退；目前華邦高雄廠機台組裝中，將全數投產25S nm，下一代製程20nm則預計2023年中量產，預期能有效帶動其營收增長。