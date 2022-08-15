快訊

獨／每百人1到2人發生「新冠反彈」 指揮中心建議這樣做

初蓋大樓就出事！高雄7透天厝變危樓 建商致歉：借錢賠到底

出貨位元增長 研調估Q2全球DRAM營收季增6.5%

經濟日報／ 記者楊伶雯／即時報導

根據TrendForce調查顯示，今年第2季DRAM產業營收255.9億美元，季增6.5%；其中第2季營收成長的主因來自部分DRAM供應商出貨位元的增長；雖PC、mobile DRAM受通膨衝擊大，需求開始走弱，但上半年server DRAM動能維持強勁，帶動三大原廠出貨季增都達5~10%。

營收方面，三大原廠三星（Samsung）、SK海力士（SK Hynix）、美光（Micron）營收都有成長，兩家韓系業者合計市占率達70.9%，美光受惠伺服器及車用需求，第2季營收62.7億美元，季增9.7%，為三大廠中漲幅最高者。

受營收增長帶動，各家營業利益率都小幅增加，三星、SK海力士、美光分別達50%、43%及41.5%。展望第3季，由於原廠庫存壓力進一步攀升，價格跌幅明顯擴大，出貨端受到客戶庫存調整的影響難以成長，三家業者營收恐將下跌。

產能規劃方面，三星今年產能持續增加，各廠產能接近滿載；新廠P3L明年初開始貢獻投片，將優先投產DRAM產品，製程為1alpha nm，將顯著帶動1alpha nm投產比重的提升。

SK海力士產能同樣小幅上升，如在韓國的M16廠與中國的無錫廠，但因M10轉進邏輯產品下，總產能僅些微提升；其M16廠尚有投產空間，但考量到需求展望並不樂觀，預期2023年該廠投片僅小幅增長。

美光今年整體投片無新增產能，購買機台的目的是在製程轉進時能維持投片量。同時，美光已在去年下半年導入1alpha nm製程，1beta nm今年底將於日本廠優先投產，待良率提升至一定水準後，預期2023年在台灣廠接續導入量產，屬三大DRAM廠中製程轉進速度最快的廠商。

台廠方面，南亞科Consumer DRAM比重較高，受到封控政策衝擊中國境內需求，出貨量明顯衰退，讓整體營收季減14%；新廠Fab5A已開始動工，完工時間落在2025年，在新工廠完工以前，預期每年產出僅能微幅增長。

力積電營收計算主要為其自身生產之標準型DRAM產品不包含DRAM代工業務，DRAM營收成長約21.8%，主要受產能調配影響；隨著代工產能下修，小幅增加自身生產之標準型DRAM，但若加計代工營收則衰退1.0%。

華邦營收小幅衰退3.3%，主因是網通客戶修正庫存，及電視廠商供貨暫停，造成出貨衰退；目前華邦高雄廠機台組裝中，將全數投產25S nm，下一代製程20nm則預計2023年中量產，預期能有效帶動其營收增長。

DRAM SK海力士

延伸閱讀

受惠出貨位元成長 Q2全球DRAM營收季增6.5%

SK海力士拚明年在美建廠

韓媒示警中國大陸祭經濟制裁 將扣押台灣進口貨物

先進設計軟體 將禁賣大陸 美晶片新禁令 波及全球

相關新聞

陳冲：當金融退場強碰防疫人權 該檢視疫情管制法

行政院前院長陳冲今（15）日指出，治國如烹鮮，輕重拿捏本是藝術。防疫措施恆在個人自由、公共利益及經社影響三者間擺盪。疫情...

房市退燒！房地合一稅連續兩月衰退 南二都減幅最大

今年房市逐漸降溫，而5月中旬開始受到本土疫情升溫、全球股災、升息等影響，交易量縮也陸續反映在稅收上，據財政部最新資料顯示...

木柵新屋衝8字頭 南環段這站2年半漲36%

東森房屋表示，北市文山區木柵地區驚驚漲，其中木新路預售屋「忠泰湛」，規劃65至75坪四房，實價登錄顯示，該案開案至今成交...

台鐵台東車站太陽光電創新利用 節能減碳並減少空汙

推動太陽光電為國家能源政策要項之一，亦是配合世界環保趨勢。為響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，交通部台鐵局資...

國際原料行情走揚 豐興鋼筋、廢鋼每噸漲400元

國內條鋼大廠豐興今天表示，國內廢鋼、鋼筋每公噸分別上漲新台幣400元，型鋼產品基價則維持平盤

淡水富人區添生力軍 餐飲大亨入手豪宅創今年區域新高

據實價登錄，位在紅樹林的山林景觀度假宅「山舉目」，今年3月成交6樓頂樓戶，總價5,256萬元，扣除車位後每坪46.7萬元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。