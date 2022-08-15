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木柵新屋衝8字頭 南環段這站2年半漲36%

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
木柵地區。記者游智文／攝影
木柵地區。記者游智文／攝影

東森房屋表示，北市文山區木柵地區驚驚漲，其中木新路預售屋「忠泰湛」，規劃65至75坪四房，實價登錄顯示，該案開案至今成交單價最高來到84.8萬元，創下木柵房價新高點。

東森房屋表示，木柵緊鄰信義計畫區，開車十分鐘即可抵達，房價卻相對親民，區內環境宜居環境，且擁交通建設利多題材，近年掀起一波移居潮，未來捷運南環段串連大台北捷運路網，後勢可期。

南環段起自台北市文山區的動物園站，續接大坪林站中環段，全線以貫穿木柵生活圈的秀明路、木柵路為主要廊道。

東森房屋研究中心統計自2020年起南環段各站周邊800公尺內房價，區域房價均上漲，各站周邊房價多站上5字頭，其中文山區公所站(站名暫定)兩年半漲幅36.5%最多，另外政大站、馬鳴潭站等也都有兩成以上漲幅。

不僅是中古行情走強，新案價格也是扶搖直上，木新路上預售屋「忠泰湛」實價揭露來到一坪84.8萬元，木柵路一段元利森活莊園最高價也來到83.7萬元。

東森房屋木柵加盟店店東王鳳英指出，木柵中古屋熱門交易點落在木柵路一至三段及木新路一、二段，實價顯示，近3年間木柵路一段上漲18%、木柵路二段上漲11%、木柵路三段14%、木新路二段4.6%，而木新路一段總漲幅高達23%。

王鳳英表示，文山區除木柵以外還有一個炙手可熱的區域，就是緊鄰木柵、新店的景美地區，該區位於景中街上的「和暘W」，規劃開放格局及二至三房，坪數13至35坪，開價85萬元至97萬元，開案至今成交單價最高來到92.3萬元。

資料來源／實價資料
資料來源／實價資料

房價

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