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餐飲大亨入主半山豪宅 寫紅樹林今年最高價

經濟日報／ 記者游智文／即時報導
淡水示意圖 記者游智文／攝影
淡水示意圖 記者游智文／攝影

實價揭露，淡水紅樹林景觀宅「山舉目」6樓頂樓戶交易，總價5,256萬，為紅樹林今年迄今最高總價，扣除車位每坪46.7萬元，謄本顯示買方為冊展國際投資有限公司，負責人背景為餐飲業者，經營包括韓式烤肉，火鍋業，也是手搖飲CoCo都可的董事。

全球居不動產情報室總監陳炳辰表禦，疫情雖打擊實體餐飲店面生意，但與外送平台合作的業者，仍能在宅經濟上大發利市，疫情常態化後更見報復性消費，各商圈人潮有感回溫，相關產業企業主獲利豐盈，看準不動產投資、自用兩相宜特性，下手豪宅產品也不意外。

陳炳辰分析，「山舉目」為極具設計感的半山高價宅，屋齡新，戶數僅31戶，融合紅樹林本身具備的山林水岸自然景觀，規劃半山低密度住宅的度假慢活氛圍，豪宅講究的高檔公設、綠建築、專屬服務一應俱全，單坪行情45-49萬元，總價多逾5000萬元。

陳炳辰表示，淡水紅樹林為淡水富人區，其水岸地段，飽覽淡水河夕照美景，頗受資產階級青睞，如「頤海大院」、「大隱豐盈海」等 宅都有不少大老闆購置，新案「湯泉宝寶」、「達麗世界灣」也傳知名餐飲業主、特斯拉車用組件企業主入主。

陳炳辰指出，紅樹林所在捷運紅線堪稱富貴線，由信義計畫區一路行經大安森林公園、中正紀念堂博愛特區、石牌天母，乃至紅樹林，豪宅齊聚，位居其列彰顯身價。目前當地高價宅身價來到單坪5字頭，整體價位則在約一坪35萬元左右。

紅樹林 餐飲業 豪宅

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