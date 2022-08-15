台鐵台東車站太陽光電創新利用 節能減碳並減少空汙
推動太陽光電為國家能源政策要項之一，亦是配合世界環保趨勢。為響應政府綠能、節能減碳政策及提升旅運服務品質，交通部台鐵局資產開發中心花蓮營業所針對台東站區建物屋頂、露天人行道及停車場（含自行車、機車），及計程車排班區精心規劃設置太陽光電棚架，台東車站站區成為全國先例，成為被太陽光電板守護的綠電車站。
充足無遮蔭的日照使台東站區有得天獨厚的條件來規劃設置發展太陽光電，整個站區計有12棟建築物規劃設置屋頂型太陽光電，設置面積5,114平方公尺、設置容量734.14瓩（KW）；另外，露天的人行道、停車場、計程車排班區則維持原使用用途，規劃設置整合型太陽光電棚架，設置面積3,538平方公尺、設置容量779.275瓩；整個站區設置總容量達1,513.415瓩（約1.51MW），每年約可發綠電148萬9,201度電，初估每年可減少碳排量(CO2)約82萬5,017公斤，相當於兩座大安森林公園，台鐵局每年收取售電回饋金約87萬元。
台鐵局表示，創新利用的初衷即是讓旅客至車站搭車、轉乘、取車等在站區行走及計程車司機排班候客可免受日曬雨淋及提供更舒適的服務環境為構想，進而提升台東站區整體旅運品質及旅客滿意度。例如在收費機車停車場設置太陽光電棚架並於下方加裝省電照明裝置，加強夜間明亮度，不僅停車位使用率明顯提升，出入旅客安全性也更加保障；計程車排班區加裝太陽光電棚架，司機大哥（姊）們更是拍掌叫好，不僅使他們和搭車旅客免受日曬雨淋，豔陽高照時車輛不用再怠速開空調降低車內溫度，同時還能享受徐徐輕風拂面，當然還能收節能減碳及減少空氣汙染效益。台鐵局說，未來也會擴展此規劃理念和成效到其他車站。
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