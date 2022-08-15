別再喊這4字 專家籲縣市長房產政策應重視6指標

縣市長選舉將於11月26日舉行，房地產趨勢專家李同榮表示，每到大型選舉，候選人都高喊「居住正義」，但選後都不了了之。他呼籲候選人別再用「居住正義」空洞的口號作為房產政見，應提出具體可檢測的KPI數據與指標，讓選民檢驗目標的可能性。

他表示，縣市長候選人治理城市房產政策有六大不可或缺指標，包括「加速交通建設」、「控管土地供需」、「推動都市更新」、「剷除租賃黑市」、「廣建社會住宅」、「革新房產稅制」，他針對六大檢測指標提出具體政策建言。

在加速交通建設方面，他認為重劃區規劃前應優先提出完整交通規劃，避免人流物流商流導入後，形成交通擁塞。應對縣市交界提出有效快速的捷運或橋樑道路的環狀連結，對擁擠的都會房價而言，長期具有疏解的效益。

另外，都會交通往往落後商圈發展，重大交通建設由規劃、環評、動工、到完工往往須要十年以上漫長時間，縣市政府應努力改善。

控管土地供需方面，各縣市政府往往趁房市活絡升溫時競相標售公有土地，履創地價新高，成為炒地的幫兇，候選人對市有土地規劃、變更、標售、重劃，必須有「條」有「理」，也就是有條件的標售公有土地，有理由的重劃市政特區。

推動都市更新方面，不宜重「老」輕「危」，建議地方政府應編列預算，針對全市四十年以上老屋全面快篩健檢，並針對危屋依危害程度分類，並造冊歸案納管。另外也應化被動為主動，針對快篩與詳細評估危險堪慮老屋，限期補強，或配合獎勵措施強制拆除重建。

改革租賃政策部分，應集中資源補貼房客，但勿「養肥」房東，建議廢除所有對房東的獎勵與減稅措施，把補貼資源全部集中給弱勢租客實質受惠。另外市政租賃政策應向中央建議主張租賃市場全面實價登錄，再依實價登錄做為稽查與課稅基礎，徹底剷除租賃黑市。

廣建社會住宅部分，建議應對閒置市有土地、校舍重新盤點，活化成為社宅用地。提高容積獎勵，鼓勵民間資源與政府合作興建只租不售社會住宅，另外社宅規劃小面積為前提，分配條件以弱勢為優先。

革新房產稅制部分，應推動自住減稅，多戶加稅，向中央喊話，全面性的持有稅制革新，調整稅基與稅率均避免一刀切方式進行，並採逐步溫和遞增或遞減措施。

李同榮表示，上述只是個人建議，候選人競選團隊智庫所提房產政策，應結合產官學從市場實務面研究出具體有效的策略與方針，政策內容要建立在具體實務操作與可行性評估的基礎上，不要只是喊居住正義，把居住正義當做選舉消費的口號。