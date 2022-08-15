東陽7月稅前淨利2.29億元、年增2.5倍 創歷年同期新高
東陽（1319）7月稅前淨利2.29 億元較去年成長2.5倍，創歷年同期新高，前7月累計稅前淨利15.59億元稅前EPS 2.72元成長近2倍。
東陽2022 年7月自結合併稅前淨利 2.29億元，較去年同期成長2.5倍，創歷年同期單月新高。
前7月自結累計合併稅前淨利為15.59 億元，稅前EPS 2.72元，較去年同期累計成長近2倍，創2018年以來同期累計新高紀錄。
上半年累計營業收入為104.43億元，較去年同期累計成長16%，稅前淨利13.29億元，歸屬於母公司業主淨利11.08億元，EPS1.87元，較去年同期累計成長1.83倍，創2017年來同期新高。
整體業績及淨利向上攀升，迎接第四季的旺季需求，東陽加快生產及物流的整理整頓，為下半年市場需求做好準備。
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