未來3年「微型跨國企業」將快速成長！台灣公司也可以，怎麼做？

摘要 1.近期台灣企業國際化代表，在高科技方面以台積電為首。傳統產業也積極走出台灣，台泥在義大利投資電動車充電樁及儲能相關技術，一躍而為全球第四大業者。 2.中小微企業為全球貢獻90％的企業數量、50-60%的GDP，以及超過7成的就業機會。 3.阿里巴巴的報告指出，中小微企業正成為「微型跨國企業」，目前每間微型跨國企業平均營運3.56個海外站點，預測未來3年將進入快速增長期。

最近全球地緣政治變化，導致產業鏈中斷，不論是大型企業或中小企業，許多企業開始重新佈局，走向海外。

大型企業因為資源豐富，比較有能力做全球佈局。CRIF中華徵信所公佈「台灣大型企業排名TOP5000研究」，進入2021年5000大排名的企業，營收總額、稅後純益總額，以及營收成長家數都創2011年以來新高。

中華徵信所指出，5000大企業大賺機會財與轉型財，歷經中美貿易戰轉型，以及全球供應鏈重組，台灣進入史上最強供應鏈時代。台灣要把全球產業供應鏈的核心做大、做強，未來也要防止經濟強國、台灣競爭對手以各種擊破方式，裂解台灣供應鏈，這在半導體產業特別明顯。

台灣企業業績成長有2個原因：第一是大環境對台灣有利，中美地緣政治大戰台灣是最大的受益者；第二是台灣企業藉由科技提升及產業轉型，強化自身的競爭力。台灣有多元產業基礎，不管是傳產、科技及服務業，這也是台灣產業整體競爭力，別人很難複製。

近期台灣企業國際化代表，在高科技方面以台積電為首，已在美國亞利桑那州興建晶圓廠。上週美國政府通過520億美元「晶片法案」，將對在美國投資的晶圓廠進行補助，但限制接受補助的企業在未來10年不准在中國投資，這代表什麼？台積電如果接受美國政府補助，那就要放棄在中國投資，所以美國設廠只能靠自己的錢。

另外，傳統產業也積極走出去，台泥宣布在歐洲投資電動車、充電樁及儲能相關技術，地點選在義大利，一躍而為全球第四大業者。這是非常難得的案例，因為過去傳統產業佈局有很強的地域性，但台泥不僅跨地域，更跨領域，由傳統污染行業跨足綠能。

中小企業發展趨勢

大型企業以外的中小企業就只能坐以待斃嗎？不一定。最近我看到中國的中小企業，積極的透過電商平台佈局全球。阿里巴巴最近公布《全球中小微企業在疫情後時代的挑戰、應對與轉型》報告，約有2/3中小微企業銷售收入下降超過40%。另有25%規模10人以下、11%規模250人以下的受訪企業，在疫情爆發期間面臨倒閉危機。

中小微企業為全球貢獻90％的企業數量、50-60%的GDP以及超過7成的就業機會。其中，電商滲透度最高的地區，中小微企業生存率較電商滲透度低的地區高出7%，因此，電商可能是企業存活的關鍵。

中國作為全球最大的B2C跨境電商交易市場，目前佔全球交易額28%，中國品牌更包辦全球10大B2C跨境電商平台中的3個名額。

目前跨境電商平台的國際分工門檻不斷降低，全球貿易出現碎片化和高頻率情況，且亞洲大部分跨境電商企業皆具備員工不足100人、善用數位平台等特點。阿里巴巴的報告指出，中小微企業正成為「微型跨國企業」，目前平均營運3.56個海外站點，預測未來3年將進入快速增長期，為全球買家提供多樣化的本地製造和輕訂製服務。

中國的大型互聯網平台，像中國騰訊、阿里巴巴等，都已前進東南亞、拉丁美洲、非洲，透過網路平台積極建立商業關係，這是台灣企業還無法企及的。

「微型跨國企業」是重要的創新趨勢，企業小歸小，卻可以遍佈全球。過去無法做到的事情，在今天已成為具體可行的商業模式。台灣中小企業短期內或許無法進入中南美洲及非洲等新興市場，但至少在成熟國家市場如歐美、日本還有東南亞，應該要有所佈局，否則將被遠遠拋在後頭！

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