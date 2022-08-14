桃機挺農民 機場公司志工助農民採西瓜捐贈社福團體

桃園機場公司實踐企業社會責任，積極投入社會參與在地關懷，周末假日號召70位同仁及眷屬化身為志工，到溪海休閒農業園區與農民一同採收西瓜，親身體驗農務，並認購西瓜捐贈給大園區四家社福團體，以企業力量關懷機場周邊社區建立良性互動，做在地的好厝邊。

機場公司總經理但昭璧表示，為實踐桃園國際機場永續經營承諾，機場公司以「對內照顧員工，對外與社會共好」的幸福企業為目標外，也重視社會參與；尤其大園區更是與桃園機場的發展脣齒相依有緊密關係，機場發展為社區帶來繁榮，但同時也帶來噪音與空氣的干擾，感謝在地居民長期以來的支持與體諒，機場公司也願意善盡社會責任，期望透過本次活動引領同仁們了解週邊社區，關懷鄰里，協助地方發展。

但昭璧進一步感謝溪海休閒農業園區所規劃的休閒環境，讓公司同仁在緊張工作之餘，可享受輕鬆休閒活動，體驗不同的生活樂趣。機場公司未來也會持續以積極多元作為，積極回饋社會，讓桃園國際機場與在地居民一起共榮發展，成為大家好厝邊。

桃園市大園區區長徐藍科表示，感謝桃園機場公司於夏收農忙時節一同參與採收活動，並協助推廣大園西瓜，藉由實地體驗增加交流與互動，希望未來疫情緩和後，能加深雙向溝通合作，期望桃園機場能成為社區居民最的佳夥伴，透過結合在地農業與航空產業，將大園特產三瓜一麥（香瓜、西瓜、地瓜、蕎麥）推廣至全世界，大家一起共存共榮。