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產官學研動起來 永續行動博覽會展現具體成果

聯合新聞網／ 願景工程實習記者／江亮儒
亞太永續行動博覽會於8月12日至14日登場，共291個攤位參展，分為政策區、城市區、企業區、大學區、生活區與NGO區。記者蔡宗儒／攝影
亞太永續行動博覽會於8月12日至14日登場，共291個攤位參展，分為政策區、城市區、企業區、大學區、生活區與NGO區。記者蔡宗儒／攝影

「2022 亞太永續行動博覽會」於8月12至14日舉辦，聚焦全台產官學研如何實踐永續行動。現場行動展共有六大主題、291個攤位參展，分別為永續政策區、永續城市區、永續企業區、永續大學區、永續生活區與永續NGO區。臺灣永續能源研究基金會董事長簡又新期許會展激起更多合作，將臺灣的永續行動成果展現到全世界。

內政部營建署讓民眾以VR裝置模擬體驗下水道環境，理解地下水道系統的路徑、處理方法等知識。記者蔡宗儒／攝影
內政部營建署讓民眾以VR裝置模擬體驗下水道環境，理解地下水道系統的路徑、處理方法等知識。記者蔡宗儒／攝影

永續大學區中，朝陽科技大學展現推動「幼老共園」的成果。朝陽科大幼老共學推動中心執行長鄭堯任表示，透過教育部USR計劃，學生將幼兒園少子化出現的空教室改造為爺奶的托老班。共園計畫除了因應少子化衝擊，鄭堯任說，更最重要的是提倡「代間學習」，透過幼兒班與爺奶班每週一次的共學課程，串起跨代交流。

兒福聯盟致力於消弭貧窮、創造優質教育，也將成立創新中心，讓孩子從小認識環保、減碳等多元議題。記者蔡宗儒／攝影
兒福聯盟致力於消弭貧窮、創造優質教育，也將成立創新中心，讓孩子從小認識環保、減碳等多元議題。記者蔡宗儒／攝影

目前全臺灣有400家幼兒園參與該計畫，其中28家為種子學校。台中市悅心幼兒園開設「跨世代掌中劇團」，由長輩進到幼兒園，帶領孩子們閱讀繪本、製作布袋戲偶，從中認識長者親身體驗的生活故事。

信義房屋近年推行智能賞屋，減少交通碳排成本與布置耗材，並推動門市轉型，讓銷售據點成為社區基地。記者蔡宗儒／攝影
信義房屋近年推行智能賞屋，減少交通碳排成本與布置耗材，並推動門市轉型，讓銷售據點成為社區基地。記者蔡宗儒／攝影

永續NGO區包含兒扶聯盟、慈濟等，長期為社會議題服務的老牌非營利組織，新興組織如願景工程基金會，則呈現「報導結合倡議」的新面貌。願景工程基金會對準聯合國永續發展指標（SDGs），報導緊扣永續面向，持續耕耘氣候環境、弱勢關懷、社會政策等議題。願景工程基金會也推行倡議與活動，讓讀者除了看見報導，能一同起身行動，8月21日將與One-Forty共同舉辦的「移工街區小旅行」即是一例。

針對兒少福利與永續的關聯，兒福聯盟品牌經理王定正表示，兒福聯盟持續在「消弭貧窮」、「創造優質教育」等SDGs項目努力，未來也將成立創新中心，讓孩子從小認識環保、減碳等多元議題。兒福聯盟資源發展處專案企畫魏文瑾指出，「我們的定位，是讓兒童成為自決者的推手。」她說，組織的永續計畫重點在於培力，遵循兒童權利公約（CRC），透過教育、團體課程，培養兒童的權利意識、為自己發聲。

朝陽科技大學展現「幼老共園」成果，學生將幼兒園因少子化出現的空教室改造為爺奶的托老班，因應少子化衝擊，也提倡代間學習。記者蔡宗儒／攝影
朝陽科技大學展現「幼老共園」成果，學生將幼兒園因少子化出現的空教室改造為爺奶的托老班，因應少子化衝擊，也提倡代間學習。記者蔡宗儒／攝影

永續企業區中，信義房屋近年推行智能賞屋，減少交通碳排成本與佈置耗材。信義房屋永續發展組專案經理蕭筠芝說，他們積極做門市轉型，將銷售據點經營為社區基地。蕭筠芝以在文湖國小實施的「蔬活農場」為例，除了讓學童們看見蔬菜生長過程，也結合飲食計畫的推行，是推動永續發展的佳例。

內政部營建署則在永續政策區內，以「汙水怎麼變藍金」，讓民眾瞭解平日製造的廁所、廚房廢水，如何進入再生水廠處理，成為旱季時期的民生與產業用水。營建署更架設VR裝置，讓民眾模擬體驗下水道的環境，理解地下水道系統的路徑、處理方法，深入接觸相關知識。

願景工程基金會呈現「報導結合倡議」新面貌，對準聯合國永續發展目標（SDGs），持續耕耘氣候環境、弱勢關懷、社會政策等議題。記者蔡宗儒／攝影
願景工程基金會呈現「報導結合倡議」新面貌，對準聯合國永續發展目標（SDGs），持續耕耘氣候環境、弱勢關懷、社會政策等議題。記者蔡宗儒／攝影

幼兒園 兒福聯盟 願景 少子化 教育部

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台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2022亞太永續行動博覽會」，8月12日至14日連續三天於台北世貿一館登場，邀請政府單位、企業、大學與NGO共襄盛舉，並開放民眾免費參加。

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