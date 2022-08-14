用新方法解決老問題！永續創新高峰會 提出貧窮、健康新解方

台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦「2022亞太永續行動博覽會」，8月12日至14日連續三天於台北世貿一館登場，邀請政府單位、企業、大學與NGO共襄盛舉，並開放民眾免費參加。

博覽會第二天下午舉辦「永續創新高峰會」，由願景工程基金會執行長羅國俊擔任主持人，邀請醫療界、學界、政府單位與社會企業的代表，分享如何以創新方式解決社會問題。

羅國俊認為，社會溝通必須創新，才能讓永續發展、淨零排放通俗化、大眾化。記者蔡宗儒／攝影

僅3%民眾了解淨零，社會溝通須創新

「為什麼我們做很多永續創新，但是社會卻不太了解？」羅國俊說，媒體是反映社會關注議題程度的溫度計，「淨零」一詞在聯合報出現的次數逐年增加，三年前有32次、兩年前220次，最近一年暴增至1,449次，顯示企業開始感受減碳壓力、出現「碳焦慮」；不過，根據台灣永續能源研究基金會調查，只有3%台灣民眾了解淨零的意涵。

羅國俊指出，永續創新對企業來說是產品、服務和製程的創新，但是他認為「社會溝通的創新」同等重要；說出引人入勝的永續故事，才能讓永續發展、淨零排放通俗化、大眾化，把Green DNA（綠色基因）普及到社會中，這是願景工程基金會正在做的事。

「一堆專有名詞如果（民眾）看不懂，我們怎麼做社會溝通？」羅國俊建議企業或組織將社會溝通的責任，嘗試交給年輕人，用年輕語言與社會溝通；例如將聯合國17項永續發展目標（SDGs），以Q版娃娃方式呈現，讓民眾一看就懂，聯合國也推出「Act Now」（即刻行動）網站，列出十項個人可進行生活轉型的事項。

行政院政務委員唐鳳以預錄影片致詞，祝賀博覽會順利。記者蔡宗儒／攝影

行政院政務委員唐鳳以預錄影片致詞祝賀，指出行政院的「社會創新行動方案」，就是透過創新概念及方式，改變社會各群體間的相互關係，並找出社會共通問題的解法，「博覽會讓我們看見，台灣怎麼樣連結亞太社創網路，透過多元串連，讓台灣的暖實力走出來。」

醫療服務創新，抵抗疫情、失智與暖化

自COVID-19爆發以來，長庚醫院成立「防疫應變指揮中心」，透過軟硬體設備智慧化照顧病患、管控感染，並與國際醫療組織協作、發表COVID-19醫學論文。長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊表示，林口長庚靠近桃園機場，消化了近五分之一境外移入者的檢驗需求，「我們的防疫角色很重。」

程文俊強調，醫療科技對台灣的健康與福祉有很大的貢獻。他舉例，長庚醫師使用尺寸接近筆記型電腦的遠距醫療儀器，為偏鄉部落的患者看診，「二十多年來，每天24小時都不缺席。」除此之外，長庚投資兩億興建綠建築，同步進行溫室氣體及能源管理，「全球暖化與人類健康息息相關，醫院也有非常大的責任。」

長庚醫療財團法人決策委員會主任委員程文俊表示，全球暖化與人類健康息息相關，醫院也有責任減碳。記者蔡宗儒／攝影

「全世界每三秒鐘就有一位失智患者。大學生要知道，失智症是全球永續照護的重要議題。」中山醫學大學校長黃建寧認為，大學有建立失智友善社會的責任，因此，中山醫於2018年起，連四年發起「青年倡議工作坊」，由學生設計失智懶人包、教育宣導影片，喚起社會對失智症的關注，以及早發現與治療失智症。

中山醫關照鄰近的石岡社區，開設「石岡幸福學堂」，教育社區長輩醫學營養與用藥知識；師生也在學堂舉辦「喉部肌肉訓練工作坊」，透過發聲練習保健長輩的喉部肌肉，以維持吞嚥功能。

黃建寧表示，跨領域合作有助於永續素養的培養。因此中山醫視光學系、職能治療學系、語言治療與聽力學系與醫學影像暨放射科學系共組團隊，到偏鄉社區為長輩進行骨質密度篩檢、視聽力檢測與體適能測試。

中山醫學大學校長黃建寧表示，失智症是全球永續照護的重要議題，大學有建立失智友善社會的責任。記者蔡宗儒／攝影

永續林業：除了保育，也要分享惠益

農委會林務局局長林華慶指出，林務局最基本的任務是保育全台162萬公頃的國有林，顧好森林生態系，「但是保全本金後，還要在合理、公平且永續的前提下分享紅利。」

林華慶說，過去社會大眾對於「保育」的觀念就是固守，忽略永續惠益的分享，這卻是森林生態系能持續受到保護的關鍵；林務局正持續思考，不應砍伐的天然林能發揮哪些生態系價值？人工林應該如何經營，創造永續的經濟價值？

「我們應該關注倚賴森林生活者的生計。」林華慶指出，國際間對於森林保育的討論，逐漸將解方聚焦在鄉村居民、林農及部落原住民等與森林密切的權益關係人，「如果他們的生計沒有被滿足，只好破壞森林」，因此要在永續的前提下，協助他們從森林獲得經濟支撐。

林華慶舉苗栗縣南庄鄉賽夏部落為例，林務局2018年開始與部落合作，讓部落居民利用周邊國有林、部落傳統領域，發展林下經濟、生態旅遊。短短三年，部落成立的合作社成員從七位成長至上百位，居民平均月收入翻倍，生活改善；部落成員開始參與山區巡邏，也為森林帶來環境效益，盜伐事件減少。「部落變得更好，森林環境也變得更好，這就是我們期待的事情。」林華慶說。

農委會林務局局長林華慶指出，森林惠益的分享，是生態系能持續受到保護的關鍵。記者蔡宗儒／攝影

社會創新組織，開創「綠金」改善農村

芙彤園（Blueseeds）、生態綠（Okogreen）就是透過社會企業的力量，打造「綠金」改善農民生活的案例。

芙彤園創立於2015年，董事長詹茹惠離開生活緊張的電子業，投入農業領域的創新創業，與花東農民合作，以自然農法種植天然洗、沐產品，將天然香草變成綠金。

「這是世界級的問題，我們每天刷牙、洗臉、洗澡，有沒有看過這些清潔產品的原料是什麼？」詹茹惠說，市面上的化學清潔產品，不僅對人體有害，也造成大量廢水及環境汙染。芙彤園希望透過社會企業的力量，除了改善民眾健康，同時將農業升級為綠金供應鏈。

芙彤園董事長詹茹惠透過社會企業力量，將天然香草變成綠金，同時改善民眾健康。記者蔡宗儒／攝影

生態綠是華文地區第一家獲得公平貿易認證的咖啡品牌，總經理徐文彥說，環境災難沒有邊界，並非台灣把環保做好，就不會面臨暖化、海嘯、沙塵暴等危機，「除了我們做得很好，還可以輸出什麼價值幫助其他國家？」

徐文彥指出，挖金礦、開發橫斷公路破壞了亞馬遜雨林，但是貧窮才是人類進行開發的根本原因，因此必須找到合適、永續的方法，解決當地居民的貧窮和飢餓，否則人類都會不擇手段，「公平貿易就是要做這件事情。」

生態綠前往巴布亞紐幾內亞、秘魯與印尼的咖啡合作社，建立透明的交易規則，幫助過去無議價能力、資訊不對等的農民獲得穩定收入，並且利用社區發展基金改善婦女處境。「善待生產者與土地，果實才是甜美的。」徐文彥說，農民有好的報酬才會照顧好土地、有好的果實，消費者才能買到好東西，這是好的循環。

生態綠總經理徐文彥說，農民有好報酬才能照顧好土地、有好的果實，讓消費者買到好產品。記者蔡宗儒／攝影

數位科技、產業創新，人人都可參與永續

「兩年前我對永續毫無頭緒，也毫不關心。」好事交易所執行長羅偉銘說，直到孩子出生，從小戴上口罩，「對我這樣來自台東的野孩子來說，這非常衝擊，我覺得太不公平。」羅偉銘進一步思考，該如何運用「市場策略顧問」的專業，貢獻環境。

2020年他成立好事交易所，一個致力於永續發展的數位科技整合平台。使用者可以透過載具參與植樹行動，並利用Google GPS、AR，以360度環景即時監測樹木生長，解析種樹減碳的量化效益。今年亞太永續行動博覽會每個參展單位，都透過好事交易所種下一棵樹，一共種了101棵樹。

好事交易所執行長羅偉銘指出，亞太永續行動博覽會每個參展單位，都透過好事交易所種下一棵樹。記者蔡宗儒／攝影

透過好事交易所平台，植樹者可以隨時分享自己的樹、屬於個人的「永續行動報告書」。羅偉銘解釋，個人的永續報告書有助於自我盤查，分析個人行動對環境的影響，使環境紅利「可視化」。他表示，使用者訂閱的是一個永續的未來。

日本服飾集團URBAN RESEARCH位於日本大阪，執行經理Naoki Hagiwara正努力實踐永續時尚。Naoki Hagiwara說，生產線上部分服飾因破損、汙垢等瑕疵遭到淘汰；消費者也有替換衣物的需求。

因此他成立子公司Ur-Terrance，雇用二度就業的婦女、身心障礙人士，以顏色、材質分類回收衣物，並縫製成面紙盒、蘋果手機外殼、可替換內頁的筆記本封面。他指出，永續不只友善環境，更增加了新的工作機會，也讓多元族群可以共存共榮。