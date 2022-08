「Road to Net Zero 」倡議會 邀全民共同響應淨零

永續發展目標聯盟(A·SDGs )於8月12日亞太永續行動博覽會開幕首日,倡議 「Road to Net Zero 邁向淨零之路」,邀請主協辦方及政府機關、企業代表一同展現台灣加入淨零未來的決心。台北101於活動第一天晚上再次點燈,共同倡議「Road to Net Zero 邁向淨零之路」。

淨零排放(Net Zero)根據經濟部定義,是指將讓人為造成溫室氣體排放極小化,再以負碳技術與森林碳匯等方法抵銷,達到淨零排放。

A·SDGs主席簡又新說,六都宣示將於2050年達到淨零目標,揭示了「全民皆動」,除了產業、企業、大學、NGO全面動起來,步調還需要繼續再加快。他表示,「永續」將不再是個抽象概念,透過看得見的博覽會,能讓民眾瞭解永續已經實現在日常生活中。簡又新希望能透過博覽會讓大家互相交流、學習,繼續推動淨零與永續理念與行動。

行政院農業委員會副主委黃金城表示,以農委會生活、生產的角度來看,更須提早啟動、調整淨零政策。記者蔡宗儒/攝影

行政院農業委員會副主委黃金城表示,去(2021)年台灣百年來的乾旱造成高達90多起的森林火災,以農委會生活、生產的角度來看,更須提早啟動、調整淨零政策,從法規、產業結構、技術面與資源面著手,減少氣候變化帶來的危機。

黃金城說,農委會將提早在2040年達到農業的淨零目標,採取措施分別為包括減少排放、減料增廢、循環等。黃金城表示,農委會已經啟動將豬雞糞等廢棄物回收再利用的計畫,現正規劃與台肥公司合作,將化學肥料用料減半,逐年提高有機肥料的使用。

中華民國三三交流協會理事長林伯豐表示,應積極建置氣候治理行動方案,擬定淨零轉型路徑。記者蔡宗儒/攝影

中華民國三三交流協會理事長林伯豐表示,淨零碳排是國際趨勢,臺灣企業身為全球供應鏈重要的一員,也應積極建置氣候治理行動方案,擬定淨零轉型路徑,協同供應鏈導入減碳技術及有效進行碳管理。

中華民國工商協進會理事長吳東亮以「From Zero to Hero」的口號,強調每一個人都能成為化解氣候危機的英雄。記者蔡宗儒/攝影

中華民國工商協進會理事長吳東亮以「From Zero to Hero」的口號,強調每一個人都能成為化解氣候危機的英雄。吳東亮說,工商協進會支持政府完善氣候治理環境、推動參與國際氣候合作,並鼓勵會員肩負起「以大帶小」的責任,協助國內中小企業來推動台灣發展綠色供應鏈。

中華電信總經理郭水義表示,中華電信除了響應政府2050年淨零目標,承諾在2030年達到IDC機房與企業總部全面使用再生能源。記者蔡宗儒/攝影

中華電信總經理郭水義表示,中華電信除了響應政府2050年淨零目標,承諾在2030年達到IDC機房與企業總部全面使用再生能源。郭水義更進一步宣示,中華電信將申請加入「RE100」聯盟,承諾在2040年達到全面使用再生能源的目標,並在113年6月前將全面關閉較耗能的3G網路,也會加速汰換較耗能固定網路設備、發展智慧網路能源。郭水義說,中華電信以行動體現具體承諾,在採購再生能源的部分,將從今年的2,200萬噸,拉升到明年的6,000萬噸。

台北 101 總經理朱麗文說,台北101做為國際地標,應做為實施永續的領頭羊角色。圖/台灣永續能源研究基金會提供

台北101總經理朱麗文說,台北101做為國際地標,應做為實施永續的領頭羊角色。她表示,自2009年起便開始依循ISO14064國際規範,進行溫室氣體盤查,也已經完成50多件的節能專案。朱麗文強調,台北101會持續分享永續經營的經驗,朝「Road to Net Zero 」淨零之路邁進。