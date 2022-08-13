「Road to Net Zero 」倡議會 邀全民共同響應淨零

永續發展目標聯盟（A·SDGs ）於8月12日亞太永續行動博覽會開幕首日，倡議 「Road to Net Zero 邁向淨零之路」，邀請主協辦方及政府機關、企業代表一同展現台灣加入淨零未來的決心。台北101於活動第一天晚上再次點燈，共同倡議「Road to Net Zero 邁向淨零之路」。

淨零排放（Net Zero）根據經濟部定義，是指將讓人為造成溫室氣體排放極小化，再以負碳技術與森林碳匯等方法抵銷，達到淨零排放。

A·SDGs主席簡又新說，六都宣示將於2050年達到淨零目標，揭示了「全民皆動」，除了產業、企業、大學、NGO全面動起來，步調還需要繼續再加快。他表示，「永續」將不再是個抽象概念，透過看得見的博覽會，能讓民眾瞭解永續已經實現在日常生活中。簡又新希望能透過博覽會讓大家互相交流、學習，繼續推動淨零與永續理念與行動。

行政院農業委員會副主委黃金城表示，以農委會生活、生產的角度來看，更須提早啟動、調整淨零政策。記者蔡宗儒／攝影

行政院農業委員會副主委黃金城表示，去（2021）年台灣百年來的乾旱造成高達90多起的森林火災，以農委會生活、生產的角度來看，更須提早啟動、調整淨零政策，從法規、產業結構、技術面與資源面著手，減少氣候變化帶來的危機。

黃金城說，農委會將提早在2040年達到農業的淨零目標，採取措施分別為包括減少排放、減料增廢、循環等。黃金城表示，農委會已經啟動將豬雞糞等廢棄物回收再利用的計畫，現正規劃與台肥公司合作，將化學肥料用料減半，逐年提高有機肥料的使用。

中華民國三三交流協會理事長林伯豐表示，應積極建置氣候治理行動方案，擬定淨零轉型路徑。記者蔡宗儒／攝影

中華民國三三交流協會理事長林伯豐表示，淨零碳排是國際趨勢，臺灣企業身為全球供應鏈重要的一員，也應積極建置氣候治理行動方案，擬定淨零轉型路徑，協同供應鏈導入減碳技術及有效進行碳管理。

中華民國工商協進會理事長吳東亮以「From Zero to Hero」的口號，強調每一個人都能成為化解氣候危機的英雄。記者蔡宗儒／攝影

中華民國工商協進會理事長吳東亮以「From Zero to Hero」的口號，強調每一個人都能成為化解氣候危機的英雄。吳東亮說，工商協進會支持政府完善氣候治理環境、推動參與國際氣候合作，並鼓勵會員肩負起「以大帶小」的責任，協助國內中小企業來推動台灣發展綠色供應鏈。

中華電信總經理郭水義表示，中華電信除了響應政府2050年淨零目標，承諾在2030年達到IDC機房與企業總部全面使用再生能源。記者蔡宗儒／攝影

中華電信總經理郭水義表示，中華電信除了響應政府2050年淨零目標，承諾在2030年達到IDC機房與企業總部全面使用再生能源。郭水義更進一步宣示，中華電信將申請加入「RE100」聯盟，承諾在2040年達到全面使用再生能源的目標，並在113年6月前將全面關閉較耗能的3G網路，也會加速汰換較耗能固定網路設備、發展智慧網路能源。郭水義說，中華電信以行動體現具體承諾，在採購再生能源的部分，將從今年的2,200萬噸，拉升到明年的6,000萬噸。

台北 101 總經理朱麗文說，台北101做為國際地標，應做為實施永續的領頭羊角色。圖／台灣永續能源研究基金會提供

台北101總經理朱麗文說，台北101做為國際地標，應做為實施永續的領頭羊角色。她表示，自2009年起便開始依循ISO14064國際規範，進行溫室氣體盤查，也已經完成50多件的節能專案。朱麗文強調，台北101會持續分享永續經營的經驗，朝「Road to Net Zero 」淨零之路邁進。