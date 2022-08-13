貿協「善愛嘉年華」 助偏鄉童看見精采生活

經濟日報／ 記者邱馨儀／台北即時報導
開幕典禮由蘭嶼國小小飛魚文化展演隊精彩表演。圖／貿協提供
開幕典禮由蘭嶼國小小飛魚文化展演隊精彩表演。圖／貿協提供

外貿協會落實推動企業ESG，除在自辦各項貿易服務活動中均置入多元ESG元素，並發展出很多協助企業落實ESG的活動，協助企業迎頭趕上ESG浪潮。

8月13日至14日，外貿協會更結合小樹傳愛協會，及在將近50個熱心贊助單位投注心力下，於南港展覽館1館舉辦大型ESG「善愛嘉年華」公益活動，將傳播愛與關懷推臻至今年夏日最熱高點。

「善愛嘉年華」開幕典禮共有來自社會各界200多位貴賓，包括宏都拉斯共和國Harold Burgos大使，史瓦帝尼王國 Promise Msibi 大使夫婦及諾魯共和國Jarden Kephas 大使、國家科學教育館、遠哲科學教育基金會、基隆海洋科學博物館，以及很多的企業贊助夥伴等共襄盛會。

外貿協會黃志芳董事長宣告，由貿協所發起的這起讓愛永續的活動是第一個永續的公益平台，並將會擴大辦理，明年希望邀請更多企業夥伴，大家一起來支持這個非常有意義的活動，外貿協會黃志芳董事長表示，8月14日小朋友們還將搭乘我們精心安排的電動巴士到台北101，俯看台北的景觀，我們希望創造小朋友們全新的生活體驗，讓他們了解世界多采多姿的豐富多元性，並且感受到社會上很多精彩的事物。開幕典禮最後以蘭嶼椰油國小的小飛魚文化展演隊精彩的舞蹈表演為2天的活動揭開序幕。

「善愛嘉年華」以「分享愛、愛分享」為主軸，讓全台近300位偏鄉小朋友走出大山，來到台北二天一夜體驗心靈的成長、科學的知識，還有同伴的關懷； 現場並有人氣歌手及公益慈善團體音樂Live表演及胖卡餐車美食，並於展館中安排手造獨木舟教學、沙板，模擬戶外探索等活動，體驗力學、工藝及美感等跨領域知識外，同時學習表達對家人的愛，並將這份愛與溫暖延伸至整個社會。

貿協董事長黃志芳為善愛嘉年華揭開序曲。圖／貿協提供
貿協董事長黃志芳為善愛嘉年華揭開序曲。圖／貿協提供

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