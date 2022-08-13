亞洲無人機AI創新應用研發中心揭牌 無人機國家隊成軍

「亞洲無人機AI創新應用研發中心」今（13）日由總統蔡英文、嘉義縣長翁章梁等人主持揭牌啓用，宣告無人機國家隊正式成軍。蔡英文表示，嘉義縣是台灣的糧倉，農業區下個世代在高科技將會扮演重要角色，農業結合高科技會是嘉義未來發展的中心。

現場播放亞創中心轉型與無人機AIoT應用影片，展現嘉義縣推動無人機產業發展的亮眼成績，進駐亞創中心超過20家的產官學研單位，今日也聯合設攤，展示最新無人機科技研發成果，蔡英文一一巡視攤位，仔細聆聽業者介紹。

蔡英文提及，她記得去年也來這裡，當時研發中心正在建置，現在中央、嘉義縣共同努力下已順利完成，此處將會是全國最完整、最優質的無人機產業聚落，近年來運用領域已從休閒娛樂，延伸到商業、農業、國防等高功能用途。

蔡英文更表示，嘉義縣有完整的山海平原跟多元地形、寬闊的地，是發展無人機最重要的環境，從國外發展的經驗來看，無人機需要專屬的場域，研發中心目前已有20家廠商及單位進駐，未來嘉義縣將成為無人機重要的測試場所。

亞創中心原為中央列管的台體大蚊子館，縣府攜手國家中山科學研究院、工業技術研究院、虎尾科技大學及國內外無人機相關單位組成國家隊，為「農工大縣，正在實現」寫下新里程碑。

除了上述學研單位，還包括雷虎科技、經緯航太、台灣希望創新、樂飛創新國際、坤暐科技、自強工程顧問、泰世科技模型、超毅航太、璿元科技、航見科技、應能科技，及廣碩系統等10餘家無人機廠商進駐嘉義縣新創基地

翁章梁指出，亞創中心揭牌代表無人機產業正式落地嘉義，未來將發展具備研發、測試、生產功能齊備的國家級產業聚落，再加上嘉科園區、民雄航太園區研發能量，以及在地學校人才培育與產學合作發展，嘉義將打入航太產業新領域。

嘉義縣經濟發展處表示，台灣正站在無人機新興產業發展起始點，迎接全球無人機產業發展的挑戰。

縣府未來將進一步與中科院共同發展無人機產業創新與研發測試驗證中心，計畫羅列無人機應用推廣、台灣無人機學校、國家級無人機競技場、國際合作與產業發展，及無人機測試驗證場域等相關工作項目，藉以打造台灣無人機國家隊，協助國產的無人機進入國際市場。