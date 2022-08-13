麗彤上半年稅後淨利1.5億元 年增率8.5％

麗彤（6539）公布半年報，2022年上半年合併營收9.2億元，年增率4％，惟上半年營業費用增加，營業利益1.9億元，稅後淨利1.5億元，年增率8.5％，營收、獲利皆較去年同期增長，每股稅後純益（EPS）2.51元。

麗彤表示，雖上半年營業費用增加，然毛利率、營益率仍維持55％、21％，下半年將受益產品銷售規模成長，產品組合優化，與美容服務需求成長，以利毛利率、營益率穩健向上。

麗彤董事會日前也通過2022上半年度盈餘分配案，將配發現金股利2.3元，以上半年每股EPS2.51元為計算基準，配發率達92％。

麗彤表示，公司專注發展美麗與大健康事業，挾醫美管理平台與DV官網，累積逾65萬穩固的會員人數，憑藉產品競爭優勢，品牌口碑推廣，大數據精準行銷，擴大品牌流量池，近年因疫情及社群媒體方興未艾，公司透過影片製作，社群經營，分享使用經驗，進而提高新世代的消費族群。

隨著台灣防疫政策走向與病毒共存新模式，麗彤美容服務之實體門市需求逐步復甦，7月亦推出《85％高濃度頂級魚油》保健食品，搶攻大健康市場，並結合節慶推出熱銷商品醇系列組合，大幅提升電商平台業務成長，加上實體門市之美容服務需求擴張，推升7月合併營收1.3億元，年增率15％。

展望下半年，麗彤累計1-7月合併營收10.6億元，年增率5％，麗彤將持續擴大會員流量池，為提高會員黏著度，將持續研發保健/保養品新品，並藉由強化大數據，分析會員購物行為的軌跡，從產品研發、營銷到客服，一條龍服務各年齡層的客群，以期提高公司在台灣保健食品市場市佔率，目前台灣擁有十間DV皮膚管理中心，且正規劃新竹館及高雄館，於擴大美容美體服務，同步將服務擴張到高端市場，以保持公司營運穩健成長。