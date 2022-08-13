泰合生技抗血栓系列新技術 獲2022年台北生技獎肯定

泰合生技12日宣布，旗下TAH33抗血栓系列產品，鎖定高齡族群用藥吞嚥困難，研發全球首見新劑型抗血栓系列。針對高齡族群中風後吞嚥困難，泰合研發包含抗血栓口溶膜、口頰溶膜與經皮吸收貼片等系列產品，獲得2022年台北生技獎創新技術獎評審優等肯定。

台北生技獎為台北市政府主辦，召集專家評審針對國內生技公司及學研機構進行審評，分別選出創新技術、國際技術合作卓有績效的商品或技術，以及技術移轉或跨領域合作之商品或技術等，一年一度進行競賽與頒獎。今年泰合推出第一個抗血栓系列產品首次參加比賽，即獲得評審青睞，獲選創新技術獎優等，對泰合公司的研發實力及推動產品上市能力表示肯定。

泰合生技董事長李世仁表示，泰合生技長期推動創新劑型藥品研發，為國內少見專注累積新劑型藥品技術實力的特色藥廠。旗下化療止吐藥品TAH4411口溶膜，順利獲得日本許可上市後，除了是第一個台灣藥廠在日本拿下新劑型藥證，也是日本第一個化療止吐口溶膜產品。此次獲獎的系列新劑型產品，奠基於泰合累積多年的研發經驗，選定高臨床需求的用藥疑難提出業界首見的解決方案。

泰合的TAH33抗血栓系列產品，是利用泰合專有透上皮藥物傳輸技術(TDS)，開發全球首見的創新劑型系列產品。抗血栓藥品主要用於預防中風或手術後血栓形成，目前市面上僅有口服藥品。但多數中風患者多有吞嚥困難，導致用藥不易難以持續服藥控制栓塞風險。

泰合所開發抗血栓口溶膜可在口中迅速溶解，免除中風後吞嚥障礙導致的用藥困難。旗下抗血栓系列並開發口頰溶膜與經皮吸收貼片，除不須吞服之外，利用經口頰黏膜或皮膚吸收避開腸胃道，將可減少口服藥品導致腸胃道出血的風險。

中風等腦血管疾病，近年來高居國人十大死因的第三位。由2020年全球前十大品牌藥銷售可發現，抗血栓藥品分別位居第三與第十名，合併銷售超過200億美金。

李世仁表示，抗血栓口溶膜劑型現於美國執行一期臨床試驗，並於美國接續申請藥證審查。口頰溶片劑型更首次在動物實驗中證實，經口腔黏膜吸收具備降低劑量並更為安全的優勢。泰合抗血栓系列產品此次獲得台北生技獎肯定，將持續推進臨床開發與藥證申請。規劃將於近期引進國際與國內合作，加速推動產品開發上市。