亞太永續行動博覽會開幕 中央、六都拚淨零

2022亞太永續行動博覽會12日登場，由台灣永續能源研究基金會（TAISE）主辦，外交部、環保署、農委會林務局與永續發展目標聯盟共同策畫，邀請政府單位、企業、大學與NGO共襄盛舉。活動共舉辦三天，8月12日至14日於台北世貿一館開放民眾參加。

無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新認為，永續不是抽象的，永續可以展現在生活中。記者蔡宗儒／攝影

無任所大使、台灣永續能源研究基金會董事長簡又新表示，世界各國這兩年來受到疫情、戰爭與通膨影響，台灣在政府與民間共同努力下，依然創造非常好的經濟成績，「但是背後還有一件事，就是台灣這兩年在永續發展、應對氣候變遷方面，有非常大的進步。」

簡又新指出，許多人誤以為「永續」是抽象的概念，但是細看台灣的中央及地方施政、企業經營、大學教育或NGO工作，都可發現永續行動已具體落實，「這場博覽會要告訴我們，永續不是抽象的，永續可以展現在我們生活中。」他表示，產官學研界共130個單位參與本次博覽會，各界踴躍展現各自的永續成果，是台灣永續行動史上重要的一步，期待藉此激起更多合作機會，向世界展現台灣的永續成果。

副總統賴清德出席博覽會開幕式，並且擔任亞太暨台灣永續行動獎頒獎貴賓。記者蔡宗儒／攝影

賴清德：人無照天理，天不照甲子

副總統賴清德出席博覽會開幕式，並且擔任亞太暨台灣永續行動獎頒獎貴賓。開幕致詞時，賴清德以台語俗諺「人若不照道理，天就不照甲子」形容人類與氣候變遷之間的關係，指出人類為了追求工業發展，過去幾十年排放過多溫室氣體，導致天有異象，例如2019年墨西哥在攝氏30度的盛夏降下冰雹、今年歐洲多國遭熱浪襲擊，「真是天已不照甲子。」

賴清德表示，「對於氣候變遷我們已經談了不少，現在就是時候（採取行動）」，去年世界地球日政府宣布台灣2050淨零排放目標，今年三月提出淨零排放路徑，要在科技研發及氣候法制基礎上，達成能源、產業、生活與社會四大轉型，並投入台幣九千億元資金。

「在氣候異常這麼嚴重的狀況下，每個國家，特別是世界強權，應該坐下來面對共同問題，而不是繼續進行意識形態或領土之爭。」賴清德表示，台灣還要繼續努力，扮演因應氣候變遷、淨零轉型的模範，「既為自己、也為人類使命，不讓其他國家影響我們的決心。」

內政部長徐國勇也到場擔任頒獎貴賓，他表示，永續發展是每個地球人都應該做的，必須有策略、有行動，還要有決心，「里約熱內盧地球高峰會上，當時（1992年）大家對節能減碳、淨零排放還抱持懷疑態度，現在幾乎所有國家都宣示2050淨零排放。」

徐國勇指出，永續發展不是單靠政府可以完成，必須政府、民間、學術界一起努力，而且只靠一個國家也無法成功，必須各國共同行動，才能達成目標。

台北市長柯文哲認為，氣候變遷是顯而易見卻長期遭忽略的灰犀牛現象。記者蔡宗儒／攝影

柯文哲：氣候變遷不是突然冒出來

本次博覽會獲六都響應，台北市長柯文哲、新北市長侯友宜、桃園市長鄭文燦親自出席「永續城市高峰會」，分享地方政府推動永續的行動。

柯文哲表示，台北市政府去年就提出淨零路徑，以2005年為基準年，北市2020年已減排12.9%，目標是2030年減排40%、2040年減排65%、2050年達成淨零，將從「建築、交通、廢棄物」三大面向著手。

「淨零排放不是去年格拉斯哥會議（COP26）才突然冒出來，1997年京都議定書就開始提到氣候變遷。」柯文哲說，氣候變遷是一種灰犀牛現象，顯而易見卻長期遭忽略，最終可能造成重大危機，各國開始提出淨零目標，台灣無法置身事外。

柯文哲說，「革命要分階段，不要幻想一次可以做到」，台北市從2019年開始連續三年發表永續發展自願檢視報告，今年發表淨零行動白皮書。今年6月台北市議會更通過「台北市淨零排放管理自治條例」，成為台灣首部地方淨零法規，六個月後開始實施；柯文哲說，雖然他屆時已卸任，「但不管接下來是誰，（淨零）都一定要做。」

新北市長侯友宜表示，推動永續的過程，不能遺忘任何人，每個人都要有永續的觀念。記者蔡宗儒／攝影

侯友宜：推動永續不能遺忘任何人

侯友宜表示，新北市是全國面積最大的城市，有山有海，在面對氣候變遷和極端氣候上要更進步，2019年開始發表自願檢視報告，如今也已提出淨零碳路徑圖，目標2025年要比2020年減排12%，2030年則減排30%，2050年達成淨零。新北市透過三大策略達成減碳，包含甫動土的第二行政中心要達成碳中和，並且要求大型開發案導入零碳設計，也將打造「八里淨零碳示範區」。

「五股垃圾山三十年沒人要動，因為要花好幾百億，一百七十公頃的綠地沒人去管，我下定決心花兩年時間，該拆的工廠拆、該列管的列管，其他就變綠地。」侯友宜說，這幾年新北市政府積極整建五股垃圾山、​​新泰塭仔圳重劃區，期望改善城市面貌；此外，新北市脫媒領先，目前PM2.5平均值已達空氣品質標準，2023年將成為無煤城市。

侯友宜表示，推動永續的過程，不能遺忘任何人，每個人都要有永續的觀念，新北市去年底召開青年氣候論壇，期望年輕朋友了解氣候危機、參與氣候行動。

桃園市長鄭文燦指出，永續發展、低碳轉型、循環經濟和能源轉型，已經是全球共通語言，沒有人能置身事外。記者蔡宗儒／攝影

鄭文燦：社會、經濟與環境結合，邁向永續城市

鄭文燦說，「永續發展、低碳轉型、循環經濟和能源轉型，已經是全球共通語言，沒有人能置身事外」，桃園市2020年發表自願檢視報告，是全國唯一連續三年國際碳揭露（CDP）的A級城市，目前碳排量已較升格前減少16.75%，今年也提出淨零路徑圖。

社會力、經濟力與環境力結合，是桃園市推動永續城市的策略。鄭文燦指出，桃園市是六都唯一人口正成長、生育率最高，率先開辦「333育兒政策」，生育津貼3萬元，3歲以下育兒津貼每月3千元，上任後也開始推動社會住宅、長照普及，目前更積極建構桃園捷運路網，希望打造北北桃一小時生活圈，讓桃園邁向永續城市。

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉出席高峰會，代表市長盧秀燕報告台中市的減碳策略。記者蔡宗儒／攝影

台中市政府永續發展及低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉出席高峰會，代表市長盧秀燕報告台中市的減碳策略。「我曾向市長報告，台灣依目前推估，每十年平均溫度上升攝氏0.28度，台中市則是攝氏0.32度。」黃晴曉說，目前台中市每年有6天高於攝氏36度，依科學家推估，到本世紀末，台中市每年將有96天超過攝氏36度，這些警訊迫使台中市2021年簽署「氣候緊急宣言」，今年也公布淨零路徑。

台南市副市長戴謙表示，淨零碳排不只是國安問題，也是生存問題。記者蔡宗儒／攝影

台南市副市長戴謙表示，淨零碳排不只是國安問題，也是生存問題，台南市已訂定淨零路徑目標和期程，特別在能源轉型方面，是全國太陽光電裝置容量最高的城市，正積極打造亞太綠能發展中心，建置沙崙綠能科學城；產業轉型方面，創建碳盤查登錄輔導機制，協助中小企業邁向淨零。

高雄市副市長林欽榮說，在永續發展和淨零路上，高雄是後發，但是應該直追。記者蔡宗儒／攝影

高雄市副市長林欽榮說，在永續發展和淨零的道路上，「有些城市走得比較前面，我們是後發，但是也應該直追」，以減碳績效而言，高雄市是全國第一，2020年已減排19.4%，目前已公布淨零路徑圖，正訂定「淨零城市管理自治條例」。

2022亞太永續行動博覽會是台灣第一屆大規模永續展會。記者蔡宗儒／攝影

不只高峰會，五大亮點呈現永續成果

2022亞太永續行動博覽會是台灣第一屆大規模永續展會，透過展覽、高峰會、論壇、永續行動獎，以及「邁向淨零之路倡議行動」，共五大亮點呈現台灣的永續成果。

展覽分為六大主題區，共291個攤位，包含永續政策區、永續城市區、永續企業區、永續大學區、永續生活區與永續NGO區。此外，高峰會共有四個場次，分別以永續城市、永續轉型、永續福祉與永續創新為主題，由永續領域專家、政府首長代表與企業代表分享永續成果。

論壇方面則有五場，包含由內政部營建署主辦的「再生水與環境永續發展推動交流研討會」、環保署策畫的「中央與地方永續交流論壇」、中華電信所主辦的「推動淨零轉型邁向永續發展論壇」，以及台灣淨零排放協會的「氫能論壇」、「碳捕捉封存再利用論壇」。