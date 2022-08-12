御盟創辨人邵永添「相信」墨寶公益拍賣 以100萬元拍出

深耕高雄25年的御盟集團創辦人邵永添，以一幅親筆書寫的「相信」墨寶公益拍賣，由台中市具有佛心企業家之稱的惠友建設總經理黃才丕以100萬元取得，這項公益捐款將贊助於12月6日至9日在高雄市舉辦的第41屆「世界不動產聯盟全球領袖高峰會議」。

邵永添自建設業白手起家，跨足旅宿、餐飲到當代美術館，其中「晶英國際行館Silks Club」更是樹立台灣的高端旅宿品牌，引領人們體驗更美好幸福的生活。

邵永添向來特立獨行，鮮少與外界交流分享，7月份受邀台中市建築經營協會的大師講座，以「相信」為題，分享他彙整了八個月的100句關於「相信」的經典信條，期勉企業人勇敢逐夢、踏實面對，在逆境中勇敢，在順境中慈悲，相信自己就是人生的主人。

席間並以一幅親筆書寫的「相信」墨寶舉行公益拍賣，由惠友建設總經理黃才丕以100萬元取得。黃才丕認為，企業人追求理想與財富是初心，但財富並非目標，而是要不斷的揚善循環，並貢獻社會。

這項公益捐款將贊助於12月6日至12月9日在高雄市舉辦的第41屆「世界不動產聯盟全球領袖高峰會議」。捐贈儀式日前在御盟國際驛館，由活動執行單位高雄市建築經營協會見證，主辦單位中華民國不動產協進會理事長張麗莉親領。

張麗莉表示，捐贈儀式的完成，代表著邵永添率先呼應世界不動產聯盟全球領袖高峰會活動的正式啓動，預計將吸引近500位國際貴賓來到台灣，籲請高雄人攜手合作，迎接這場疫情後活絡城市的國際盛事，帶領國際貴賓認識高雄市，體驗高雄城市的美好。