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台中豪宅交易爆天量 專家揭原因：小心踩雷
近期豪宅話題不少，房仲根據央行定義北市7千萬以上，新北6千萬以上，其餘地區4千萬以上豪宅定義，統計今年上半年與2016年上半年豪宅交易，交易價格七都全面翻揚，台南漲四成最多，另外台中半年成交216件豪宅，數量遠遠超過其他地區。
住商不動產企研室資深經理徐佳馨表示，近五年來房價飆漲，特別是中南部，其中大坪數的住宅很容易輕鬆跨越4000萬門檻，形成中南部豪宅多於雙北的特殊現象。
徐佳馨表示，觀察七都豪宅價量表現，台南在近幾年話題帶動下，價格飆漲幅度最高，加上原本房價就低，均價從一坪23萬漲至32.5萬，漲幅高達4成，北市因為保值思考，加上豪宅供給不多，以及近年豪宅換屋需求，價格表現強勢，展現北市豪宅客格局和思維。
在交易量上，台中是全台豪宅最多的區域，上半年共216件，幾乎是其他五都總合。徐佳馨指出，台中豪宅面積大，在地買盤實力強，近年表現來勢洶洶，某些個案已經超車新北，4000萬總價比比皆是，自然容易寫下天量。
桃園在資金外溢效應下，房價也頗有表現，且許多雙北購屋人想要較佳居住品質，大坪數接受度高，交易活絡下也帶動價格。
在表現趨弱的區域中，新竹近年新案少，2016年交屋潮後不見大量移轉，是成交量明顯萎縮的主要因素。而新北由於價格不上不下，讓北市與桃園產生磁吸效應，新北成為豪宅交易的下陷區，加上近期大坪數推案少，自然交易價量表現不如期待。
大家房屋企研室副理郎美囡指出，大坪數住宅舒適，許多民眾下手時不自覺自己買的是豪宅，但在現在央行選擇性信用貸款的限制下，規範貸款成數僅限4成、自備6成，且無寬限期的限制，部分購屋人買到後才發現貸款受限踩雷，建議雙北之外大坪數住宅買方，下手前一定要先問好貸款狀況，避免屆時陷入貸款困境。
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