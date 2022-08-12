正隆獲第一屆亞太永續行動獎 董事長鄭人銘出席領獎

正隆（1904）董事長鄭人銘今（12）日於首屆亞太永續行動博覽會，代表公司接受第一屆「APSAA亞太永續行動獎－銀獎」。不僅為該獎項唯一獲獎的紙業，更是正隆繼年初入榜加拿大媒體暨投資研究公司企業騎士（Corporate Knights）評鑑「2022全球前200大潔淨企業（2022 Clean200）」，再獲國際級肯定。

鄭人銘表示，未來將持續採取創新策略，對內領導公司以科學方法實踐零廢棄及綠色能源治理，對外則確保供應鏈遵循永續發展原則，攜手多方利害關係人併進邁向碳中和。

做為全台最大規模的回收紙再生廠商，正隆每年以高達92.7%的轉換率，協助將島內4成、重達近180萬公噸的回收紙再製為環保產品，提供市場綠色消費品，為台灣每年減碳近1,040萬噸。未來，透過S.M.A.R.T低碳智紙五大策略，正隆不僅承諾整合產品、能源、水3大資源全循環規模化再生影響力，更將攜手供應鏈夥伴建立永續產業生態，從「近零製紙」走向永續「淨零智紙」。

正隆以零廢棄為願景，超過九成商品使用再生原料製造而成，2018年開發紙塑分離技術，打造台灣第一家紙容器完全再生紙廠。同年，啟動「回收供應鏈轉型升級」計畫，深化循環經濟效益，至今幫助超過144家回收紙供應商轉型升級，由源頭分類減少5成回收紙殘渣及10%再生耗能。更將分離的雜質及紙杯塑膠淋膜加值轉化為綠能燃料、環保建材，超前部署協助我國解決紙餐具因疫情暴增亂象，回應北市府今年底全面禁用塑膠杯政策，建立具多贏效益的永續商模。

目前正隆竹北廠每月廢紙容器核可處理量達2000公噸，2021年共再生2.43萬公噸廢紙容器，相當於保留49萬棵樹，為地球減碳14.1萬公噸。2022年底正隆大園廠6.6萬噸再生白漿線正式投產啟用後，將再擴大紙容器循環量能達6成以上。搭配竹北廠於2022年底啟用的全台最大高效能生質熱電系統，每年擴大應用14,000公噸SRF，以低碳循環燃料年產電1.267億度（相當35,200戶家庭用電），落實低碳減排，實踐永續共好。

正隆及早推動綠色轉型，是台灣目前唯一取得風力再生能源憑證且第一個導入產銷智能化的紙業公司，帶領產業從傳統製紙走向低碳智紙，建立比國外林漿紙一體化更適合島內資源稀缺環境的低碳循環製紙商模，廢棄物再生規模全台灣第一，每年貢獻減碳達1,040萬噸，相當於2.67萬座大安森林公園吸附量。去年，更盤點13項氣候變遷重大風險及變遷機會，成為第一家通過TCFD查核且獲得最高評級認證之紙業公司。